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彰化縣啟動教職員體適能檢測 估年底前完成1000人

中央社／ 彰化縣4日電

彰化縣政府去年實施鄉鎮市公所員工體適能檢測，4項檢測有3項近5成表現不理想，衛生局今天宣布，今年接續啟動校園教職員工檢測，預計年底前完成1000人檢測目標。

彰化縣衛生局今天舉行「健康校園體適能 教職員工健康GO」啟動記者會，在彰化縣長王惠美帶領下，宣示校園體適能檢測開跑。

衛生局表示，去年「公所體適能檢測」結果顯示，在「肌力」方面，約3成握力表現不理想，需特別注意是否存在衰弱及肌少症潛在風險。在代表「心肺耐力」的3分鐘登階測試中，近5成結果不理想，建議可定期進行有氧運動，以持續提升心肺功能。

在「柔軟度」測試中的坐姿體前彎，約6成柔軟度不足，可能導致肌肉僵硬或增加運動受傷風險，可多進行伸展運動或瑜伽改善。在「核心肌群」的1分鐘屈膝仰臥起坐測試中，約5成核心肌群力量和耐力有待加強。

衛生局表示，整體來說，去年4項檢測有3項近5成表現較不理想，需加強運動，若運動量不足會增加心血管及3高風險。

王惠美說，去年體適能檢測從公部門開始做起，今年接續到學校舉辦，預計12月底前完成初步預約的31所學校，服務人數近1000人，後續也歡迎各學校向衛生局預約，透過體適能檢測發現平時忽略的體能變化，希望大家能早期發現、早期治療。

伸展運動 衛生局

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