竹苗國中會考制度今將表決 新竹市態度堅決不讓步

竹苗區國中會考計分方式3縣市今天下午將再度召開入推會表決決定結果，昨新竹縣長楊文科已表態新竹縣就是要5級分加積點制，不過新竹市府態度也十分堅持，認為新竹市提出的7級分制才能有效提升鑑別度，最後是否有共識仍待表決結果才能確定。

新竹市府教育處長林立生表示，新竹市高分群集中，造成學生「高分低就」情況普遍，已引起家長連年反彈，因此新竹市所提出方案是希望以「7級分」，更細緻畫分才能分辨出會考程度區別，避免再出現現行「3級分」引起的爭議和問題。

新竹市府指出，新竹市今年國中會考5A人數就占竹竹苗考區20%，得益於新竹科學園區發展快速，有大量年輕家庭移入，所得、教育水準以及出生率都較高，家長們也更注重教育品質，因此在學生就學議題上更為重視，希望更改計分制度避免不公。

不過無論是改為新竹市提出的7級分或新竹縣主張的5級分，衝擊最大的都是苗栗縣。全國家長會長聯盟理事長黃正銘指出，苗栗縣偏鄉學校多達14校，如果竹苗區要改級分制度，偏鄉弱勢學生應先加2分且維持現行填選5個志願才公平。

林立生坦言，若竹苗區會考計分方式再不改，每年家長學生吵成一團的情況只會一再上演，因此新竹市堅持改為7級分，同時建議上路時間押在3年後，以減輕對在學學生的衝擊，避免今年確定要改明年就上路的倉促作法。可是他也擔憂，3縣市毫無共識，今天表決結果恐破局。