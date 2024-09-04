竹苗國中會考制度今表決 竹縣議員：希望改變可以實現

竹苗區國中會考近2年爆發考試計分制度不公爭議，引發大新竹部分家長強烈反彈，要求更改計分提升鑑別度，不過竹竹苗3縣市不同調，新竹縣長楊文科昨表態支持改為5級分積點制，新竹縣3位議員邱靖雅、吳旭智及林禹佑今也公開呼籲希望3縣市達成共識「希望改變可以實現」。

吳旭智表示，去年6月發動連署後國中會考積分制就引起大新竹家長關注，到今年的連署、討論，這個議題在超過一年的時間，在新竹縣所凝聚出共識，是希望以5級分、積點制再加上偏鄉加分的配套，以達到兼顧公平性還有都市、偏鄉的整體需求。

國中會考竹苗考區入學比序方式將在今天下午由竹竹苗三縣市入學推動委員會表決，不過3縣市完全沒有共識，都各自提出方案，新竹縣提出5級分積點制、新竹市主張7級分、苗栗縣要求維持原3級分制。

邱靖雅、吳旭智及林禹佑都指出，竹竹苗3縣市的考試制度問題是因共識不足、條件不足，然而竹苗區與北北基、中投等其他考區對於教育條件和需求各不相同，無法直接類比，新竹市因市區學校數量多，家長普遍希望改為7級分，尤其是將A級做更細緻的區分，新竹縣同樣有如竹北這樣高分成績區域，但也有偏鄉的地區，因此主張以5級分的方式來調整，但苗栗縣，因除了苗北以外，大多數地區屬於偏鄉地區，因此希望能夠維持3級分的制度。

邱靖雅表示，3縣市除各縣市在基礎教育提升外，應互相理解尊重，兼顧並平衡3縣市需求，思考區域長遠發展，朝更公平合理制度調整。5級分、積點制加上偏鄉加分配套，應是最能符合現有條件的最大公約數。

林禹佑指出，他近日也與苗栗縣長鍾東錦、討論該議題，希望通盤考慮找出對學生更公平的制度，另外偏鄉及弱勢學生也要有配套，找出一個平衡讓計分排序更加完善，讓學生成績排序反應實際情況。

議員們認為，竹苗考區長期以來考試制度的不公，導致許多學生的成績與錄取學校錯置，也讓許多學生必須「補全科」，深怕因錯失一個A而沒考上理想的學校，增加學生的課業壓力，希望通過這次改制，能夠讓高中就學的成績具有鑑別度，為每一位學子的未來創造更公平的競爭環境。