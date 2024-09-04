教部推素養導向課室評量 集結示例助教師發想設計

教育部和台師大心測中心合作，推廣素養導向的課室評量工具，今年規劃辦理7場次研習，參與學員已逾500人，並藉由各學科示例，逐步引導教師發想設計評量。

教育部今天發布新聞稿指出，十二年國民基本教育課程綱要強調「多元性」及「適性發展」，並著重探究實作及素養導向教學及評量，以強化學生解決生活問題的能力，除了課程結合生活、情境素材，評量工具也是檢核課程成效落實的最佳工具。

為提升教師素養導向及多元評量知能，教育部國民及學前教育署與台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心合作，透過「素養導向課室評量資源建置暨推廣計畫」，推廣多元評量示例，今年規劃辦理7場研習，目前參與學員已超過500人。

此計畫也出版「探究實作評量 自然科學領域與社會領域」電子書，集結各學科示例，以步驟性的引導，從探究實作評量的發想設計、實施到評閱，逐步引導教師設計評量。

國教署舉例，「探究實作評量」有別於以往的評量工具，除了認知測驗，更需透過實際的任務執行，觀察學生是否充分理解並應用所學，評量任務如何設計、如何評閱，皆是落實探究實作的難題，教師可上網（https://dpcca.rcpet.edu.tw/）下載示例，並結合課程需求，修改後於課堂使用。

此外，國教署提到，透過基礎及專題講座等研習，可幫助教師從基礎概念到實作設計，以不同角度將「探究實作評量」、「跨領域評量」、「校本課程評量」等重要評量操作方式，推廣至教育現場；計畫也製作線上課程影片，放在Youtube頻道及教育部磨課師平台上，提供教師便捷進修。