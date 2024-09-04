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補習班屢違規台北新竹稽查不力 監察院通過糾正

中央社／ 台北4日電
補習班。示意圖／ingimage
補習班。示意圖／ingimage

監委王幼玲今天說，台北市政府教育局、新竹市政府教育處對轄內補習班多次違規卻怠於裁處，明顯行政怠失，監察院通過糾正；另請教育部檢討補習班監管機制，加強督導地方政府落實執行查察。

監察委員王幼玲、蔡崇義、張菊芳透過新聞稿表示，國高中兒少下課後，近6成學生要參加課後補習，都市學生更是超過7成；3歲到未滿6歲幼童學習才藝者近5成。對於未具自我保護的12歲以下的幼童，以及6歲以下學齡前的幼兒的人身安全及場所安全，應加以關注。

監委指出，現行補習班、安親班、幼兒園分別依不同管理法令，各自有各自的立案標準及規範。補習班可聘僱外師教授外語，但不能指導作業、安親班提供生活照顧及學校作業輔導為主，不能補習、幼兒園則提供全日生活及照顧，不得聘任外師進行單科教學等。

監委說，教育部在民國103年函釋「為維護兒童生理需求及最佳利益，短期補習班可提供餐食點心、休憩午睡、指導學校作業、辦理戶外教學、短期營隊活動等」解釋，讓補習班、安親班、幼兒園業務，更加難以區分及管理。

監委表示，因立法明顯與實務情形存有落差，導致業者為滿足學生及家長多重需求時，遊走在違法邊緣，學生及家長也陷入潛在人身安全及場所管理的風險中，教育部對相關立法及兒少學習機構的監督管理機制，應通盤檢討改進。

另外，監委指出，台北市政府教育局在105年就知道轄內A補習班疑似違規經營幼兒園，A補習班近年遭民眾投訴違法經營情事，不但沒有停辦，截至113年至今，已擴大經營達9家兒少學習機構。

監委說，北市另家B補習班涉違規經營幼兒園及課後照顧安親班業務，但105年迄今共辦理6次稽查，有5次不符規定遭限期改善、處以罰鍰等處分，且4次有違規經營幼兒園業務，北市政府教育局113年再查，卻僅認為B補習班屬第2次違規，予以罰鍰新台幣30萬元，並命停辦幼兒教保、對補習班業務裁處停辦3個月。

監委表示，台北市政府教育局對這2家補習班的管理，怠於執行法律所賦予的公權力，以促其積極改善，明顯是行政怠惰，核有違失，監院通過糾正。

監委指出，新竹市C補習班以補習班名義，違法經營幼兒園，甚至發生補習班負責人兒子兼工讀生（乙員）疑似對3歲幼童性暴力事件，後因事證不足，經新竹市政府性別平等事件調查報告認定性侵害不成立、地檢署不起訴處分。

監委說，被害幼兒家長始終認為讓孩子就讀的是幼兒園，事後發現乙員不具教保員或幼兒園教師資格。新竹市政府教育處在112年7月11日處C補習班學前部分停止招生，並依補教法相關規定裁罰10萬元。

調查發現，新竹市政府教育處歷年來對C補習班計稽查5次，業者都未落實改善，卻未予以裁罰，直到本案發生後，新竹市政府教育處才聯合跨局處及相關單位進行查處，對業者規避稽查等情進行裁處，顯見新竹市政府教育處稽查不力，核有違失，監院通過糾正。

監委說，補習班、課後照顧中心（安親班）、幼兒園分屬不同管理法令，聯合稽查後卻分別裁處，難以遏止屢次違規、高度再犯及罰不怕的機構，教育部應評估研議相關監管機制。

幼兒園 新竹 補習

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