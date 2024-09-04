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學生校外實習爭議／高教工會：教育部外行 看不出決心

聯合報／ 記者張博瑞／台北報導

學生校外實習爭議不斷，實習教育法卻遲未出爐，高教工會直言，一般職場中，違反職安法及勞基法的情況屢見不鮮，一般勞工都未必能替自己爭取權益，更何況是缺乏社會經驗並受學校掌控的實習生，甚至是外籍生。相關法案推了數年都未果，看不出教育部有解決問題的決心。

高教工會組織部主任林柏儀表示，「實習教育法」草案對校外實習一般型的定義為「無從事學習訓練課程以外之勞務提供或工作事實」，這樣就可能導致，以學習為主要目的的勞務提供就無勞動保障，形同規避勞動法令的巧門。建議限縮定義為「學習訓練課程並無為實習單位提供勞務或替代實習機構人力」。

林伯儀指出，若要解決問題應從根本原則進行修正，也就是無論有無學習效果，有勞動就該有勞權。他坦言，教育部目前的作法很外行，完全看不出政府有解決問題的決心。

高教工會執秘張志綸則批評，教育部作為主管機關，卻未嚴格把關實習合作單位的勞動保障及職業安全條件，長期放任學校以實習為幌子，行仲介廉價勞工之實。

龍華科大校長葛自祥則認為，學校合作的實習機構眾多，校方並不容易了解每個企業是否曾發生過工安問題，或許連教育部也無法清楚掌握，建議政府相關部門建構平台，將曾經發生意外的企業供學校查詢，避免與之合作，或許就可以降低學生在實習時發生工安意外。

實習 教育部 高教

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