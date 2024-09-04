越南生實習送命 監院糾正教育部

一名來台就讀技術學院的越南籍女學生，去年五月在新北產業園區內烘焙工廠實習時，遭二公尺高的層架推車重壓頭部，送醫不治，引發外籍生淪為廉價勞工爭議。監察院指出，教育部從二○一七年起研擬校外實習教育法草案，但立法牛步，怠於保障實習生權益、漠視實習生生命安全，監察院通過糾正。

監委王幼玲、王美玉表示，教育部自二○一七年四月起，研擬專科以上學校校外實習教育法草案，但至今未完成立法，調查發現，學校對校外實習機構選擇，幾乎未有門檻及要求，教育部顯然怠於保障實習生權益、漠視實習生生命安全。

監委指出，大專校外實習專法遲未完成立法，現行法規命令又欠缺對學生實習及工讀權益保障，導致校外實習與工讀經常傳出爭議，特別是「假實習名義、行打工之實」弊端，不僅發生在外籍生，連本國學生也時有所聞。

教育部雖稱校外實習課程為學習的一部分，應避免實習成為工讀替代管道，但實務上兩者界線模糊，校外實習廠商得以運用外籍生實習來填補人力，讓學生淪為廉價「學工」，教育部與勞動部均應確實檢討改進。

監委表示，新北市勞檢處就本件重大職業災害實施檢查，不僅勒令事故現場停工，同時查有該公司至少十三項違反職安法規定的缺失，但教育部與學校不僅未因本件事故重新檢視校外實習機構適切性，甚至在新北勞檢處尚未同意復工前，即明確表示「不更換實習廠商」，足見教育部與學校對於實習場所安全輕忽，漠視外籍學生權利。

教育部表示，已訂有「專科以上學校產學合作實施辦法」，明定學校應設立學生校外實習委員會，負責執行及督導實習機構評估任務，且有監督各校辦理校外實習機構機制，為強化實習場所安全，今年五月函知各大專校院，重申實習前應確實派員至實習機構實地評估，並須經學生校外實習委員會確認，以確保學生實習安全。勞動部官員則說，將配合教育部一起檢討。