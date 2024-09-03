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北藝大教師連署籲校長停職 校方發聲明澄清爭議

中央社／ 台北3日電
國立台北藝術大學校長陳愷璜日前接受媒體採訪，首度公開校長室的氣派裝潢，還設有幾座難以忽視的巨大裝置藝術。報導刊出後，湧入不少北藝大學生諷刺「原來學費都花在這」。圖/取自「verse.tw」Instagram
國立台北藝術大學校長陳愷璜日前接受媒體採訪，首度公開校長室的氣派裝潢，還設有幾座難以忽視的巨大裝置藝術。報導刊出後，湧入不少北藝大學生諷刺「原來學費都花在這」。圖/取自「verse.tw」Instagram

國立台北藝術大學教師發起連署，列出校長陳愷璜整修豪華校長室等5大爭議，呼籲校長停職並接受調查；北藝大校方發表聲明澄清，相關事件發生後，校方已召開應變小組逐項查核。

北藝大教師蘇顯達、蔡淩蕙、葉晉彰、陳雅萍、徐華謙等人近日在網路發起「校長停職待調查，校園民主自己救」連署，列出北藝大校長陳愷璜的5大爭議事件，呼籲陳愷璜暫停職務，接受調查，學校建立由下而上的調查委員會，截至9月3日傍晚6時，已有超過500人響應。

連署聲明指出，今年5月以來，北藝大校長陳愷璜接連爆發裝修豪華校長室、將科技藝術館開幕紀念出版品翻譯發包給自己兒子、以公家名義對外募款，挪為個人私用、擬設抽佣副校長並委外募款承諾給予佣金、與企業秘密協議開發校園旁墓地為靈骨塔等5大爭議。

連署聲明提到，同樣情況若發生在一般公務或民間機構，當事人早被停職或調職，靜待調查，但在台灣卻以大學自治之名，讓當事人邊主持校務，邊主導調查過程；監督學校經費使用的稽核委員會，委員組成卻由校長圈選，等於球員兼裁判；因此發起連署要求陳愷璜暫停職務，接受調查，學校建立由下而上的調查委員會，釐清弊端的真相。

台北藝術大學校方發表聲明指出，針對教師發起的活動，行政團隊予以尊重，但希望資料應有具體、多方且詳細的查證；自5月底相關事件發生後，校方立即召開應變小組逐項查核，並於官網設立「校務溝通專區」，對外澄清不實報導，另舉辦師生座談，面對面釐清各項誤會。

針對連署內容提到的爭議，北藝大說明，出版品發包一事，正由監察院調查中；陳愷璜擔任校長任內至今，所有募款均依法進入校務基金；設專職勸募人員在國內學校不乏其例，網路傳播的契約是當時為校務募款討論的方案之一，後來評估可行性不高，故僅停留在討論階段；靈骨塔合作一事，於前任校長期間就無疾而終。

至於校長室爭議，北藝大校方提到，教育部已展開多次調查與專案稽核，並於8月12日函覆，同意學校對相關檢舉案的說明與改善作法且予以備查，由此可知，外界種種傳言，經教育部調查並無不法之處；為使往後採購案文件製作及適用採購程序等相關作業更精進完善，校內相關單位也會針對稽核意見檢討與通盤檢視。

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