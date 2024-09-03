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唐獎榮耀展登場 將唐獎得主貢獻轉化為趣味互動

中央社／ 台北3日電
第6屆唐獎週暨榮耀展開幕記者會3日下午在中正紀念堂舉行，唐獎教育基金會執行長陳振川（圖）介紹互動展示牆。中央社
第6屆唐獎週暨榮耀展開幕記者會3日下午在中正紀念堂舉行，唐獎教育基金會執行長陳振川（圖）介紹互動展示牆。中央社

唐獎教育基金會於9月展開唐獎週活動，唐獎榮耀展今天率先登場，藉由趣味、生活化的閱讀模式和互動操作，將唐獎得主的創新研究與貢獻轉換為簡單語言介紹給大眾。

第6屆唐獎得主於今年6月揭曉，「唐獎週」系列活動於9月3日起陸續登場。唐獎教育基金會今天在中正紀念堂中央通廊舉行「唐獎週暨榮耀展開幕」記者會，宣布唐獎週相關活動。

唐獎教育基金會董事尹崇堯表示，唐獎作為世界性的學術大獎，除了舉辦頒獎典禮，表彰唐獎得主，也藉由唐獎得主來台交流的機會，安排與大學生、高中生對談，並透過唐獎榮耀展，讓大眾瞭解唐獎得主對世界做出的貢獻；基金會也希望藉由唐獎週活動，發揮國際學術交流平台的重要功能，啟發學子見賢思齊。

唐獎教育基金會執行長陳振川提到，唐獎週首場活動「唐獎榮耀展」即日起在中正紀念堂登場，以「唐獎榮耀與美好生活對話」為策展概念，設置互動牆面和生活化的對談式展區，將唐獎得主的創新研究與貢獻轉換為簡單語言，以趣味的閱讀模式和互動操作，讓民眾瞭解唐獎得主的貢獻。

唐獎榮耀展規劃「唐獎小鎮」，推出「永續之家」、「漢學書房」等6大展區。陳振川指出，數位互動區以「小唐的一天」為主題，輕觸牆上按鈕，就可觸發不同動態效果，生動地展現唐獎得主的研究成果，例如智慧窗戶是2016年唐獎得主亞瑟‧羅森費爾德的能源效率研究成果。

唐獎基金會將於9月27日在台北表演藝術中心舉辦唐獎頒獎典禮，9月28日於國家圖書館舉辦唐獎得獎人演講；為了讓唐獎得主和學生有機會交流，9月30日、10月1日將分別在建國中學、新竹中學舉辦青年對談，9月30日於台灣大學、東吳大學以及10月1日於中國醫藥大學、陽明交通大學將舉辦大師論壇。

中正紀念堂 唐獎 語言

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