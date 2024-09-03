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近3年一再發生…竹縣幼兒園爆不當對待 立委要求竹縣政府加強稽查

中央社／ 台北3日電
媒體報導新竹縣嘉豐非營利幼兒園傳出老師不當對待幼童，民進黨立委林月琴今天陪同受虐兒童家長舉行記者會，指控幼兒園近3年一再發生不當對待事件，竟有多位施暴老師迄今仍在幼兒園任職。圖／新竹縣政府提供
媒體報導新竹縣嘉豐非營利幼兒園傳出老師不當對待幼童，民進黨立委林月琴今天陪同受虐兒童家長舉行記者會，指控幼兒園近3年一再發生不當對待事件，竟有多位施暴老師迄今仍在幼兒園任職。圖／新竹縣政府提供

媒體報導新竹縣嘉豐非營利幼兒園傳出老師不當對待幼童，民進黨立委林月琴今天陪同受虐兒童家長舉行記者會，指控幼兒園近3年一再發生不當對待事件，竟有多位施暴老師迄今仍在幼兒園任職，要求竹縣政府應加強稽查，並修訂甄選非營利幼兒園基準。

林月琴上午與靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏在立法院舉行「竹北嘉豐非營利幼兒園換手經營，不當對待換湯不換藥！」記者會。

嘉豐非營利幼兒園2020年12月招生，並由社團法人台灣幼兒早期教育協會承攬。不過，幼兒園從2022年起連續2年發生不當對待幼兒事件，新竹縣政府到今年2、3月召開2次審議會，經評估後決議不續約，新學年起由社團法人新竹縣教保人員協會正式接手。

不過，有家長發現自己孩子有異，於7月11日報案，因而發現先前不當對待幼兒的老師，仍有多人繼續任職該幼兒園。

受虐兒童家長表示，小孩在7月3日跟她說，老師用腳夾住他不能動，詢問老師後加以否認，直到7月10日發現小孩有尿布疹，調閱監視器後發現，小孩被老師用棉被捆綁，孩子大哭，老師卻在一旁滑手機，後來還被強迫餵食、關在廁所，更遭到言語霸凌。

林月琴表示，根據教育部制定的「教保人員違法事件調查處理辦法」明定，縣市主管機關知悉違法事件後，2日內需由審查小組決定是否受理，一但受理進入調查，就有通知學校暫時停職的義務。但新竹縣教育局啟動調查後，直到7月17日及7月19日才將2位幼幼班老師停職，仍有1位涉及不當對待的老師，及1位教保組長、1位行政會計未停職。

林月琴說，新、舊園方都說需要等竹縣教育局裁罰後才能決定3位老師去留，根本是互踢皮球。

教育部國教署學前教育組科長陳鉉淑說，教育部在今年1月8日有函文各地方政府，接獲通知後由認定委員參酌資料進行判斷是否停聘職，教育部未來會訂定違法事件調查處理參考手冊，讓地方政府有所依循。針對這次事件，教育部已請竹縣教育局說明釐清。

幼兒園 教育部 新竹 虐童

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