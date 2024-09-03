小説家葛亮憑《燕食記》獲「紅樓夢獎」首獎

香港浸會大學（浸大）公佈第十屆「紅樓夢獎：世界華文長篇小說獎」得獎名單，著名作家葛亮教授以小說《燕食記》奪得首獎。決審委員讚揚該小說的人物設計別出心裁，全書細節生動豐富，生活情味濃鬱，令人著迷。

倒敘的結構嚴謹

今屆紅樓夢獎的決審委員在8月21日的會議中，經過四小時討論及投票後，最終議決由葛亮教授的作品獲得首獎，頒獎禮將於今年11月舉行。

決審委員會主席、浸大榮休教授鍾玲教授表示︰「《燕食記》倒敘的結構嚴謹，情節呼應交錯，懸疑和高潮迭起，引人入勝。」

鍾教授說：「故事由1920年起，展開一百年間社會不同階層三代人物的大時代故事。主線為榮貽生和陳五舉兩位師徒名廚的一生及他們之間的恩義、決裂與和解，再現廣州和香港兩地百年來令人垂涎的食肆風光，把粵菜和滬菜兩大菜系的豐盛，天衣無縫地融入情節中。

加上一位現代學者對榮貽生大廚廚藝的研究探索視角，深化了文化層次。主線的廚藝比拼有武俠小說的架式；支線太史第的世家故事用了《紅樓夢》的語言風格；支線抗日暗殺日本特務頭子則有推理小說的意味。作者善用伏筆，為多對戀人穿針引線。小說中平凡人物呈現了中國傳統的美德：言諾誠信、專精技藝、知恩圖報、俠義忠烈。」

《紅樓夢》的語言風格

決審委員、文學評論家顏純鈎先生表示︰「本書有如古代的傳奇小說，寫飲食是『表』，寫歷史與文化是『裡』。從廣州太史公家傳飲食寫起，經歷民初至香港經濟起飛等不同歷史階段，飲食傳統由富貴人家流落至人間江湖，一代代發揚光大，最後在香港『結穴』。作者善於講故事，人物設計別出心裁，人物的恩怨情仇、時代的風雲變幻，最終歸結到省港兩地飲食文化的嬗變與發展。作者為寫作本書做了大量資料搜集，全書細節生動豐富，生活情味濃鬱，令人著迷。本書為作者『家國三部曲』的第三部，作者的寫作初衷，至此圓滿。」

享譽全球的作家

葛亮教授是享譽全球的作家，現任浸大中文、歷史、宗教及哲學學部轄下中國語言文學系教授。著有小說《燕食記》、《北鳶》、《朱雀》、《靈隱》、《飛髮》，文化隨筆《小山河》、《梨與棗》等。其作品被譯為英、法、意、俄、日、韓等多種語言。

葛教授屢獲殊榮，包括被譽為全球華文文學獎項最高榮譽之一的第八屆魯迅文學獎、中國圖書評論學會組織評選的「中國好書」獎、騰訊網及商報合辦的「華文好書」評委會特別大獎、第一屆及第十四屆香港書獎等。其長篇小說代表作《朱雀》、《北鳶》及《燕食記》先後獲選為亞洲週刊十大小說，《北鳶》及《燕食記》亦分別入圍第十屆及第十一屆「茅盾文學獎」十部提名作品。

葛教授亦榮獲香港藝術發展獎藝術家年獎（文學藝術）、《南方人物週刊》的「年度中國人物」、「全球漢語文學年度作家」及「海峽兩岸年度作家」。

評審一時之選

榮獲第十屆「紅樓夢獎」的「決審團獎」作品為顧玉玲的《餘地》以及林白的《北流》。閻連科的《聊齋本紀》、鍾文音的《木淚》和喬葉的《寶水》則獲頒「專家推薦獎」。

本屆獎項的決審委員包括教育部長江學者特聘教授、蘇州大學人文高等研究院院長王堯教授；小說家及第九屆「紅樓夢獎：世界華文長篇小說獎」首獎《成爲真正的人》作者甘耀明先生；國立臺灣師範大學文學院院長須文蔚教授；中國現當代文學研究專家、浸大榮休教授黃子平教授；小說家、詩人及浸大榮休教授鍾玲教授；文學評論家顏純鈎先生；以及漢學家、杜克大學亞洲與中東研究系教授羅鵬教授（Professor Carlos Rojas）。

兩年一度的「紅樓夢獎」由浸大文學及社會科學院主辦，獲香港匯奇化學有限公司董事長張大朋先生贊助，透過獎勵出版成書的優秀華文長篇小說，提升世界各地華文長篇小說的水準，以推動創作。第十屆「紅樓夢獎」的參賽作品須為八萬字以上、於2022年1月1日至2023年12月31日期間出版的原創華文小說。

鑑於每年華文長篇小說的出版數量逾千，自首屆「紅樓夢獎」起，為精簡評選程序，參賽作品均由籌委會邀請出版社或合資格人士提名。有關「紅樓夢獎」的資料可瀏覽Facebook專頁。

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