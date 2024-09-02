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新北通學廊道改善 8年完成百校為目標

中央社／ 新北2日電
新北市長侯友宜今上午赴新北三重的新北高中視察通學廊道時接受聯訪。聯合報系記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午赴新北三重的新北高中視察通學廊道時接受聯訪。聯合報系記者李成蔭／攝影

為保障學童的通學環境舒適安全，新北市府原訂8年完成80所學校通學廊道安全改善的目標，預計年底將提前達標，市長侯友宜宣布改以8年完成100所學校通學廊道改善為目標。

侯友宜今天視察新北高中周遭人行及通學環境改善工程，工務局指出，市府在111年底原訂4年改善50所學校通學廊道的目標，後來又改訂為8年完成80所，至今已完成改善70所學校，預計年底將提前達標。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，為了給學童一條舒適安全的上學環境，他努力的去優化通學廊道，近年來共做了70所學校通學廊道的安全改善，他希望在卸任市長前，也就是能達到8年100所學校的目標。

除了通學廊道改善計畫，侯友宜表示，市府也一直在規劃人行環境優化計畫，會用系統化、科學化、行動化去營造新北市的人本環境，優化路口及騎樓整平、打通瓶頸道路，盼讓新北市成為人行友善環境的好都市。

侯友宜

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