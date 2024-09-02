新北通學廊道改善 8年完成百校為目標

為保障學童的通學環境舒適安全，新北市府原訂8年完成80所學校通學廊道安全改善的目標，預計年底將提前達標，市長侯友宜宣布改以8年完成100所學校通學廊道改善為目標。

侯友宜今天視察新北高中周遭人行及通學環境改善工程，工務局指出，市府在111年底原訂4年改善50所學校通學廊道的目標，後來又改訂為8年完成80所，至今已完成改善70所學校，預計年底將提前達標。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，為了給學童一條舒適安全的上學環境，他努力的去優化通學廊道，近年來共做了70所學校通學廊道的安全改善，他希望在卸任市長前，也就是能達到8年100所學校的目標。

除了通學廊道改善計畫，侯友宜表示，市府也一直在規劃人行環境優化計畫，會用系統化、科學化、行動化去營造新北市的人本環境，優化路口及騎樓整平、打通瓶頸道路，盼讓新北市成為人行友善環境的好都市。