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新北通學廊道改善但過馬路仍考驗 民代籲加強專用時相

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
安全通學是人本環境工程重中之重，新北近期持續建置通學廊道，不過新北市議員陳儀君認為，在志工及警察人力不足情況下，要完善各校行人專用時相，才能有效減少人車意外。記者李成蔭／攝影
安全通學是人本環境工程重中之重，新北近期持續建置通學廊道，不過新北市議員陳儀君認為，在志工及警察人力不足情況下，要完善各校行人專用時相，才能有效減少人車意外。記者李成蔭／攝影

安全通學是人本環境工程重中之重，新北近期持續建置通學廊道，不過新北市議員陳儀君認為，在志工及警察人力不足情況下，要完善各校行人專用時相，才能有效減少人車意外。新北交通局回應，校園有需求都可以討論來設置，新北目前844處行人時相中有七成都在校園周邊，接下來會持續完善，預計年底達910處。

新北努力至今已完成70所校園通學廊道，當中也設置許多禁止汽機車進入的封閉行通學巷，方便學生安全通行，或有導護志工協助過馬路等，但問題在於不是所有校園都有條件設置通學巷或足夠志工。

陳儀君建議，志工沒有公權力，再加上義交數量也不足，所以要完善各校行人專用時相，才能讓孩童安心過馬路，當然其中也要考慮到交通順暢問題，才能共創雙贏。

交通局長鍾鳴時表示，一切以學校需求為主，有的學校是時段性，而其它地方如醫院、捷運站周圍有些路口也有；類型主要分行人保護時相、行人早開時相，只要學校有需求，這都可以來評估。

交通局交通管制工程科長林昭賢說明，行人專用時相最早就是從學校周邊開始做，現在也在國高中通學環境改善、易肇事路口、捷運生活圈、高齡者友善環境等計畫中持續盤點；總計全市行人專用及早開時相共有844處，其中行人時相有七成左右都在學校周邊。

林昭賢表示，設置上還是要行人量要夠，也會考量路寬及等候空間等，如果太大的路口設置行人時相就會耗太多時間，所以都需要綜合考量來做評估，預計全市行人時相今年底將可達到910處。

安全通學是人本環境工程重中之重，新北近期持續建置通學廊道，不過新北市議員陳儀君認為，在志工及警察人力不足情況下，要完善各校行人專用時相，才能有效減少人車意外。記者李成蔭／攝影
安全通學是人本環境工程重中之重，新北近期持續建置通學廊道，不過新北市議員陳儀君認為，在志工及警察人力不足情況下，要完善各校行人專用時相，才能有效減少人車意外。記者李成蔭／攝影

校園 行人

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