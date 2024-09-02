農業部公費專班 落實人才培育成果

【文．郭愷珶／農業部農民輔導司農業推廣科科長、黃仕嵩／農業部農民輔導司農業推廣科專員、呂良正／中華工程教育學會秘書長、劉曼君／中華工程教育學會主任、張凈怡／中華工程教育學會經理、謝欣育／中華工程教育學會專員】

為提升農業人力素質，培育具創新經營能力的新農民，農業部自104學年度起推動農業公費專班，辦理公費生的培育工作，截至112學年度共有國立嘉義大學農場管理進修學士學位學程、國立屏東科技大學科技農業進修學士學位學程、國立宜蘭大學智慧休閒農業進修學士學位學程、明道大學智慧暨精緻農業學系進修學士班、國立臺東專科學校進修二年制園藝暨景觀副學士學位學程、國立高雄科技大學漁業公費專班等6校8班，目前在校生計918人，畢業生計600餘人，除尚需服役者外，皆在自家農場或農企業從事農場經營相關工作。中華工程教育學會（以下簡稱IEET）受農業部委託，於110學年度及112學年度分別執行了農業部農業公費專班的考評工作，協助該部了解公費專班落實農業人才培育的成果是否符合政策目標。

農業部新農民培育學校端措施政策方向

農業部為產業永續發展並培育新農民，近年陸續提供各項學校端及職場端等多元從農輔導資源，期望可以達到協助青年農民穩定經營，提高農業產值及改善農家生活結構等政策目標，也讓青年更容易親近農業及加入農業，並減輕農業人力斷層的壓力。協助青年相關措施，包括設置「農民學院」、見習農場及育成基地提供專業技術輔導；遴選百大青農成為標竿學習對象；建置在地青農交流平台，營造交流與互助環境，引導群聚合作等。

學校端輔導措施部分，於104學年度起與國立嘉義大學合作，推動農業公費專班培育工作，於106學年度起讓輔導資源向下扎根，推動獎勵高中生從農方案，持續投入資源於農業相關大專校院與高級中等學校，鼓勵學生畢業後投入農業產業。其中，農業公費專班，已與國立嘉義大學、國立屏東科技大學、明道大學、國立宜蘭大學、國立臺東專科學校及國立高雄科技大學等6校合作推動農業公費專班培育計畫，累計開辦41班培育超過1,500名公費生，其中截至111學年度已累計畢業約600餘人，並依規定從農。

公費生培育及輔導，係依農業部農業公費及獎助學金實施要點辦理，依規定就讀經農業部核定之大學農業公費專班之學士班一年級至四年級，學生將接受公費補助4年前3年每年新臺幣（以下同）11萬5,000元，第4年至多補助學雜費最高5萬元為限，農業公費生畢業後，應依據契約書規定從事農業經營，包含返家從農，或至相關農業企業機構就業，其從農年限應達公費受領年限。

依據前要點規定，各校招生採「單獨招生」方式辦理，因此，可依照各校原訂教育目標招收適切學生，如農場管理、科技農業或智慧休閒農業等專長；且招生過程，除了一般學系採用的筆試、書面資料審查及面試外，更導入家庭訪視制度，讓學校師長更能了解學生家庭環境、產業概況及支持程度等。公費專班除講授農業專業知識，更重於實務面操作，因此學生就學期間，大學一年級至三年級在校修習專業科別，四年級採全年校外實習，可至農場或農企業機構等實習，並透過學校老師輔導與產業界指導，將可讓學生更能銜接未來畢業後從農的發展。

政府部門在相關措施上進行扣合，以提升執行綜效，如參與獎勵高中生從農方案學生，報考公費專班時得予以加分，而公費專班畢業生自主經營初期，得申請最高2年72萬元「農業經營準備金」措施，協助降低農業經營風險；另外，為評估農業公費專班執行成效，自109學年度辦理各校農業公費專班考評工作，以了解推動情形是否符合政策需求，落實農業人才培育，並建構系統性機制了解各校的教學情形、產業鏈結度等，以作為後續農業公費專班業務推動調整之參考。

農業公費專班考評機制

為了解農業公費專班落實農業人才培育的成果是否符合政策目標，農業部規劃2年一度執行「農業專班考評」。IEET受農業部委託，在其指導下籌備考評執行委員會，由執行委員會擬定考評機制，包含實施方法、考評項目及項目解說、時程表、實地訪評行程表、倫理準則、自評報告書格式、考評團意見書格式及持續改善規劃書格式等。112學年度和110學年的考評機制皆是從「成果導向」角度設計，旨在檢視專班的教學成效和對應農業部相關施政方針的程度，而二次考評在機制面上最大的差異在於112學年度的考評項目中增加了「持續改善」，強調農業部對公費專班持續精進的要求和期待。

112學年度的農業部農業公費專班考評項目分為五大項目；項目一為「教育目標」、項目二為「課程及教學」、項目三為「師資」、項目四為「教學及行政資源」、項目五為「實習與從農輔導機制及成效」、項目六為「持續改善」。在這六大項目之下，另有不同的指標，藉由指標及指標內容，專班得以有更明確的資訊準備受考評資料，而考評團亦能更精準的檢視專班的成效。除考評項目之外，農業部也鼓勵各專班於報告書中提出校方對農業公費專班的建議、專班亮點個案及專班特殊績效。農業公費專班考評執行委員會透過多次會議討論、議決，並經農業部確認相關考評內容，期許專班能藉由考評工作，精進課程規劃、教學及專班設計，展現學生學習成果，符合政策方向。

為協助專班和考評團能確實的執行考評工作，IEET也代表執行委員會為專班及考評團辦理相關研習活動。在專班方面，除了於農業部與專班的年度工作會議上說明考評機制外，也於專班準備自評報告書階段辦理座談會，介紹考評項目、時程規劃、自評報告書準備、實地訪評行程及考評結果公告等內容及程序，協助專班準備考評所需提供的資料。由於農業公費專班學校數為6校，相關說明會及座談會皆能充分交流，且IEET也每校安排1位聯絡人，提供專班最完整的支援。在考評團方面，考評倫理準則是所有受邀委員必須遵守的內容，以確保考評能於公開、公平、公正的基礎上執行，且所有執行考評的委員皆須參加研習會，以了解考評項目及指標，確實依據考評項目執行所有的資料檢視、訪談及意見撰寫。

考評工作的執行包括自評報告書檢視及實地訪評二個部分，農業公費專班需依照考評項目準備完整的自評報告書及佐證文件，除檢視專班的自評報告書外，考評團也透過實地訪評來確認專班的符合考評項目要求。以112學年度的考評工作為例，IEET安排考評團於113年5月初進行各校為期一天半的實地訪評，每個專班的考評團皆有3位委員，包含2位學界及1位業界代表，藉由此一安排能從學界、產業界角度合併檢視專班的執行成效，尤其是專班與產業的鏈結度，以落實新農民的培育，並符合當代產業的趨勢及未來發展。在一天半的實地訪評過程中，考評團除與專班主管和教師進行會談外，也特別著重於訪談學生、實習生及校友，以更完整了解學生的學習成果。考評團於訪評結束時依3人共識完成「考評結果意見書初稿」，內容針對各考評項目之優點及改進事項提出意見。專班可於收到「考評結果意見書初稿」後2週內，就審查意見中與事實不符之內容或補充資料。112學年度的考評也特別著重在檢視各專班在110學年度考評團所提的改進事項上的成效，確保專班具持續改進機制、作為及成效。

農業部於113年7月召開考評結果會議，由考評執行委員會及各專班的考評團主席參加。考評結果會議上，考評團主席詳細說明各專班的考評情況後，由全體委員議決考評結果，確認各考評項目的符合度及意見。考評意見提供各專班在每一個考評項目上的優點及改進事項。112學年度的考評機制在考評工作結束後，要求各專班依據考評意見中的改進事項提出「持續改進規劃書」，作為專班後續2年的改進依據，並且將於下次考評時，由考評團追蹤改進成效。

農業部規劃2年一度執行農業公費專班的考評工作，以建構系統性機制了解各專班的教學成果及產業鏈結度，除作為符合施政效應的檢視制度外，也俾利後續農業公費專班業務推動調整之參據。110學年度及112學年的考評工作已建立起農業公費專班的當責態度及品質文化，相信藉由此一工作的持續推動，我國青農的培育除能對農業發展注入強大的能量外，亦能提升我國農業人才的國際競爭力！