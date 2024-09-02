每天雜事多薪水緩漲…她當老師5年想離職 網勸阻指引「另一條路」

當老師不僅要教學，更要處理大大小小的雜事。一名女網友發文求助，她從事教職5年，每天都要處理做不完的雜事，薪水成長卻特別緩慢，因此有了離職的念頭，並詢問網友：「不知有沒有人當老師幾年後，真的很想離職的？還能闖出一片天嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示她當老師5年了，在學校當班導的日子不斷「輪迴」，每天都是為了孩子作業、處理宣導大小雜事、家長事宜和一堆教師研習。原PO表示，為了讓孩子更好，她常常下班也要繼續想很多遊戲活動或獎勵，每天都要處理很多事真的蠻累的，「薪水也是緩慢成長」。

原PO繼續抱怨，她感覺年紀越來越大，永遠只能做老師這份工作有點心理疲乏，只能努力撐著，周圍的家人親戚也覺得原PO是很好的「乖乖牌」榜樣，所以目前她還不敢辭職。但原PO計劃，以後調到外縣市，再慢慢盤算離職，想創業或轉往其他領域發展。最後詢問網友，有沒有人當老師幾年後真的想離職的？又或是成功離職後，還能「闖出一片天？」。

此文一出，不少網友勸原PO，業界薪資待遇不見得比較好，需多考慮，「去業界也很難找到比老師優渥的薪水，自己也沒有第二專長，只能硬著頭皮走下去」、「純文科基本上沒救了…外面業界根本不要妳，只能硬著頭皮做下去」、「其他工作可能也是這樣一成不變呀」。

也有網友分享自己經驗，感嘆老師的辛苦，「當高中導師覺得心累+1，尤其是在管手機的部分特別累（家長要求）」、「超懂，常常會覺得時間浪費在一些瑣事上面，消耗自己的生命」、「人生的3份工作，家裡的工廠、學校代課、泛國營公益團體，不得不說…當老師壓力真的是最大的」。

也有網友建議，不一定要辭職，可以轉科任，「建議老師多做幾年去轉科任，帶班真的很痛苦，跟別人講別人也不懂，或者他班上又沒有這種狀況」、「通常轉科任一定是最爽的，但不見得有機會可以直接轉科任，如果有機會，妳會感受到教師是CP值最高」。