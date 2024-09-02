新北校園性平案增7成 調查費暴增

MeToo浪潮吹進校園，各級學校性平事件增加，新北去年案量比2021年增近7成，且性別平等教育法去年修正，師對生的性平事件調查委員全改為外聘，每案最低3萬起跳，性平調查費成校方沉重壓力。

對此，新北教育局說，會提供補助減少學校負擔，112學年度已補助50校、共100萬外聘委員調查費。北市擬在明年增加預算，補助國小各校每年3萬元、國中3.5萬元、高中5.5萬元、完全中學7萬元。

新北近3年校園性平事件，分別為2021年通報1214件、2022年有1391件、2023年是2056件，相比2021年通報數，2023年增近7成，有成長趨勢。立院去年三讀通過性平三法，性別平等教育法中明訂師對生的性平事件，調查委員從過去三分之一為外聘委員，改為全數外聘。

中和國小校長呂郁原說，1名委員出席費最少2500元，開一次調查會議3名外聘委員就要7500元，開案、結案出席費及撰稿費用等，花費3萬起跳，若牽涉人員多費用勢必增加，超過10萬也有可能。

外界憂費用壓力會降低通報意願，新北中小學校長協會理事長、自強國小校長張明賢認為，現行法律嚴謹，疑似性平事件學校都要循SOP通報，若沒有依照程序處理，一旦究責對學校不利，該通報還是要通報。

新北市議員顏蔚慈說，教育局應檢討性平案費用補助標準，不希望外聘委員淪為形式，就她所知外聘委員雖然是校外人士，但多數是教育界人士，盼教育局落實外聘制度，讓調查報告公正客觀。

新北教育局回應，會定期調查學校處理性平事件、校事會議件數，若學校無力支應會提供補助，112學年度有50校申請外聘委員調查補助費，補助額度達100萬。學校有困難可向教育局反映，會採個案形式多補助，減少校方壓力，預計3年內增加至600名高階調查人員，充實調查專業人才庫。

另，北市教育局統計，2020年至今年2月，學校通報性平案分別1309、972、1503、1155、200件，成案率分別為7.98%、17.70%、14.63%、10.71%、1.50%，學校要開會討論是否立案，依事件嚴重性、複雜度，外聘1至3名專業人士，每一委員出席費2000至2500元。

教育局表示，今年性平費用有提高，國小每校每年2萬元，35班以上規模為2.5萬元、國中每校3萬元，高中維持每年每校3萬元，完全中學每年4萬元。局長湯志民說，明年擬增加預算，補助國小各校每年3萬元、國中3.5萬元、高中5.5萬元、完全中學7萬元，預估整體預算增268萬元。