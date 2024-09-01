最少3萬起跳...「師對生」性平案調查費暴增 校方壓力山大

MeToo浪潮吹進校園，新北各級學校性平事件增加，2023年相較2021年增近7成，且性別平等教育法去年修法通過，師對生的性平事件調查委員全改由外聘，每案最低3萬起跳，性平調查費成校方沉重壓力。教育局說，會提供補助減少學校負擔，112學年度已補助50校、100萬的外聘委員調查費。

新北市近3年校園性平事件，2021年通報數1214件、2022年通報數1391件、2023年通報數2056件，相比2021年通報數2023年增近7成，通報量有成長趨勢。而立院去年三讀通過性平三法，其中性別平等教育法中明訂師對生的性平事件，調查委員從過去三分之一為外聘委員，改由全部外聘。

中和國小校長呂郁原說，一位委員出席費最少2500元，一次調查會議三位外聘委員就是7500元，開案、結案出席費及撰稿費用等，最少3萬起跳，平均5萬左右可以結案，但若牽涉人員多費用勢必增加，超過10來萬也有可能。

呂郁原指出，降低案件發生率是最省錢的方式，但不代表學校不通報，而是加強宣導性平意識、不去侵犯他人，過去10年教育局會補助師對生案件，部分補助上限2萬，如今因修法導致費用支出增加，認為教育局未來應調整補助標準，以服膺現在上漲的調查費。

外界憂心費用壓力讓學校降低通報意願，新北中小學校長協會理事長、自強國小校長張明賢認為，現行法律制定嚴謹，疑似性平事件學校都要循著SOP通報，若沒有依照程序處理，教育局咎責起來反而對學校不利，該通報還是要通報；學校也應宣導性平意識、情緒管理，包括教師下課多走動教室、開學後跟家長溝通如何親師合作等，「預防勝於治療」降低性平事件發生機會。

議員顏蔚慈說，除教育局應檢討性平案件費用補助標準，也不希望外聘委員淪為形式，就她所知外聘委員雖然是校外人士，但多數是教育界人士，盼教育局落實外聘制度，讓調查報告能公正客觀。

新北教育局說，會定期調查學校處理性平事件、校事會議件數，若學校無法支應會提供補助，112學年度有50校申請外聘委員調查補助費，補助額度已達100萬。教育局強調，學校有困難可以跟教育局反映，會採個案形式多補助，減少校方壓力，同時也預計3年內增加至600名高階調查人員，充實調查專業人才庫。