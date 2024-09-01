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書畫鑑賞藝術史專家 故宮前副院長何傳馨辭世

中央社／ 台北1日電
前國立故宮博物院副院長何傳馨（圖）8月31日辭世。故宮表示，何傳馨對故宮及藝術史領域貢獻卓著，勤勉真摯的工作態度與謙和優雅的操守氣度，將永遠留在同仁心中。（故宮提供）中央社
前國立故宮博物院副院長何傳馨（圖）8月31日辭世。故宮表示，何傳馨對故宮及藝術史領域貢獻卓著，勤勉真摯的工作態度與謙和優雅的操守氣度，將永遠留在同仁心中。（故宮提供）中央社

故宮前副院長何傳馨8月31日辭世，故宮今天表示，故宮人員深感悲痛與不捨，何傳馨對故宮及藝術史領域貢獻卓著，勤勉真摯的工作態度與謙和優雅的操守氣度，成為故宮典範。

故宮在臉書表示，何傳馨1951年出生，1983年進入國立故宮博物院服務，歷任研究員、書畫處處長，2012至2016年擔任常務副院長。

故宮指出，何傳馨在副院長任內帶領籌辦「古色」、「大觀」、「晉唐法書名蹟」、「文藝紹興」、「山水合璧—黃公望與富春山居圖」特展，美國舊金山亞洲藝術博物館、休士頓美術館「帝王品味」特展，日本東京國立博物館「顏真卿—超越王羲之的名筆」特展等，在在成藝文界年度聚焦話題，引領一時風潮。

故宮表示，何傳馨任事謹嚴有度，要求工作品質與內容紮實，卻總能體恤部屬、寬和待下，從未疾言厲色；凡見未盡完善之處，何傳馨都親自審閱，仔細調整展覽內容，不時提示要點。何傳馨期待藉由展覽與相關的研究工作，能發掘故宮典藏獨特的內涵，展現這個世代面對文化與文物的新觀點。

何傳馨常年鑽研書法、繪畫，學術研究側重鑑賞與文化史面向；在藝術史領域中，何傳馨推動與日本文化財研究所合作，進行懷素「自敘帖」、孫過庭「書譜」、李唐「萬壑松風」等傳世鉅蹟高解析度攝影與科學檢測計畫，讓博物院作為典藏單位，主動提供學界更多可資憑據的研究資源。

公職退休後，何傳馨未曾輟止文物研究熱忱，持續發表關於王羲之「快雪時晴帖」、懷素「自敘帖」、米芾「蜀素帖」、趙孟頫、鮮于樞、祝允明、董其昌等論著，出版專書「名品的形成－故宮書畫典藏、研究與展覽」，也為一代故宮人立下值得學習緬懷的榜樣。

博物館 國立故宮博物院 文物 日本

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