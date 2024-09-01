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開法律、技師課程 新北終身學習網納18校大學推廣中心

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民眾使用新北學習地圖網。圖／新北教育局提供
民眾使用新北學習地圖網。圖／新北教育局提供

新北教育局去年整合新北市學習地圖網，讓民眾在單一網站即可查詢，市府局處474所終身學習機構資訊。今年納入轄區內18所大學推廣教育中心課程資訊，現已整合16類、共613所終身學習機構。此外，除大學推廣部課程，學習地圖網也包含社區大學、樂齡學習中心、松年大學、勞工大學、原住民族部落大學及數位學院資訊。

新北市學習地圖網除整合各局處共474所終身學習機構資訊，也納入轄區內18所大學推廣教育中心資訊，提供民眾學分班、非學分班及證照專班等專業課程，現已整合16類、共613所終身學習機構。台藝大推廣教育中心開設樂齡蠟染畫創作與應用，學員蔡淑英說，在蠟染課程中嘗試不同的藝術創作，平常喜歡作畫的她發現，可以運用多種媒材創意創作，產出作品兼具美觀和實用性。

輔仁大學進修中心開設外語相關課程，學員李玉伶指出，選修輔大的平日夜間的英語基礎班來增強外語能力，從第一堂課起，老師突破傳統的教學方式，用生動活潑又兼具多元感官刺激來帶領學員學習；除英語學習，輔仁大學進修中心還提供日語、韓語，甚至西班牙語課程。

國立空中大學則開設多門推廣教育學分班，如民法、刑法、公司法及會計學等課程，未來有助於取得大學相關學位；專業證照班也是大學推廣教育中心熱門課程之一，東南科技大學推廣教育中心說，為滿足民眾就業能力需求，如冷凍空調工程技師學程、工業安全技師學程、環境工程技師學程等，以及丙級室內配線及乙級冷凍空調裝修訓練輔等，輔導民眾取得專業證照，提升職場就業力。

台北海洋科技大學則因應台灣社會的高齡化趨勢，開設樂齡健康促進指導員36小時培訓班，共訓練18名學員，未來結訓後可以從事以銀髮樂齡為對象等職務，包含專案企劃、課程規劃與教案設計、健康指導、輔具設計行銷人員到休閒規劃人員。

東南科大開設丙級室內配線實體解說。圖／新北教育局提供
東南科大開設丙級室內配線實體解說。圖／新北教育局提供

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