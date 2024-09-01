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蘭馨教師同理心 扮特教親子橋梁
宜蘭教師職業工會昨頒蘭馨教師獎，獲得首獎的士敏國小教師王美芳既是老師，也是特殊教育學生的母親，雙重身分讓她更被特殊生家長信任，成為家長與學校間的橋梁，鼓勵更多父母全力支援特殊的孩子。
蘭馨教師獎評選4月評選結果出爐，昨天在北成國小舉辦頒獎典禮；士敏國小王美芳、凱旋國中李蕙君獲首獎，凱旋國小李佳卉、國華國中鍾靈、羅東國中陳怡慈獲優選，除了鍾靈有事請假，其餘4人到場受獎。
王美芳是台中人，即將升上國三的兒子是特殊生，她與丈夫原本在台中西屯區購置一小塊土地做小型農場，替兒子打造自然的學習環境；都市務農多有不便，7年前舉家搬到宜蘭，有更大的農場空間，3年前到士敏國小任教，目前教授高年級課程。
王美芳指出，許多人把實驗教育誤以為特殊教育，其實兩者有很大不同，特殊生需要的是家長的陪伴與支持，和適當的環境；另一方面，特殊生家長也要面臨諸多壓力，這時自己「既是教師又是特殊生家長」的身分，就能成為溝通的橋梁。
「很多家長渴望尋求解方。」王美芳說，特殊生家長也要經常苦惱於孩子的學習、學校的教學狀況等，親師生關係有時會陷入僵局；她的雙重身分讓家長更安心，一些家長原本抗拒孩子接受特殊課程，也可以慢慢溝通化解，甚至最後願意尋求醫療管道。
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