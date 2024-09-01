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代理教師兼導師 班級管理引憂

聯合報／ 記者林佳彣江婉儀／連線報導
北市代理教師從2009年609人暴增到2023年2946人，去年代理教師接任小學高年級導師的比例逼近四分之一。示意圖／聯合報系資料照片
北市代理教師從2009年609人暴增到2023年2946人，去年代理教師接任小學高年級導師的比例逼近四分之一。示意圖／聯合報系資料照片

受少子化影響，許多縣市控管正式教師缺額，產生許多代理教師兼任導師現象，北市112學年度代理老師兼任導師逾5成、新北也近2成，也有家長反映3年來換4名導師，議員憂心新手代理教師恐難管理班級。雙北教育局均指出，將透過培訓，精進新進教師的教學現場實務能力、穩定班級。

北市小學代理教師1278人，其中672人接任導師；1300位高年級導師中，306位是代理教師，占比23.5%，這些接任高年級導師的代理教師平均年資3.3年。

議員曾獻瑩表示，常接獲跟代理教師擔任高年級導師陳情，北市某國小5年級某班於在開學前一周，才安排好代理教師擔任導師，也因倉促接任，導致該班當學期班級經營不善、親師合作不良，甚至班上出現霸凌、集體蹺課等。

曾說，代理教師一年一聘，家長曾反映孩子的導師已換了5人，也有2、3年換過4、5位，對班級經營穩定恐有負面影響。

北市教育局回應，因少子化學校須控管教師懸缺，加上教師依法定因素申請留職停薪含育嬰、侍親、兵役、進修等等原因，有聘任代理老師以因應短期教師需求；逐年持續教師聯合甄選，督導各校提高甄選名額，以通案降低代理教師人數。

教育局說，近3年，小一新生人數每年減少約2千人，評估未來班級數將因應少子化趨勢而減班，教師員額會隨班級數調整減少，整體師資需求量也隨之降低。

教育局指出，將協助新進、代理教師增進教學效能、解決教學問題，也有新進教師增能研習的帶狀或系列課程、教師專業學習社群運作則可經驗分享，也透過教室走查，及時協助穩定班級。

新北112學年度小學代理教師數1345名，其中837人為兼任導師，約占17.6%。某國小校長坦言，任導師就是要處理學生生活管理，還有面對家長，確實很辛苦，要承受比較多的壓力，且當導師津貼只有3千，但要做的事更多，確實讓很多正職教師們卻步。

新北教育局表示，每年8月辦理新進教師研習，不分正式教師或代理教師，藉由法律專家講授教師權益義務及校園實務案例，並安排實務操作及分享等。

教育局指出，112學年度推出「新進教師攻略手冊」，以工作坊形式，編纂出實用的國小教學現場實戰攻略，期望新手師資在教學遇到困難時，能有明確指引方向，度過初任教職調適期。

代理教師 北市 教育局

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