朱敬一「千卷耕讀一卷評」 透過閱讀剖析世界大勢

當大國對峙，從經貿、科技、外交領域蔓延成為全方位價值衝突時，世界要怎麼因應這樣的態勢，中研院院士朱敬一博覽群書，剖析世界大勢，新書「千卷耕讀一卷評」近期出版。

根據印刻文學發布新聞稿，朱敬一在書中展現其廣博而深入的閱讀力與思辨力，透過一篇篇深刻的讀後評論，帶領讀者橫跨科技、經濟、歷史、兩岸、文學與文化等諸多面向，思索、辨認當前看似當道的趨勢和潮流之中，真正關鍵的價值與問題所在。

全書分為「台灣中國」、「歷史切片」、「經濟思潮」、「企業管理」、「知識邊界」、「腦與科技」、「人物傳記」、「生活影藝」等8篇，點評近百本書。

朱敬一在書序「膝蓋幫助閱讀，閱讀訓練膝蓋」一文表示，他在擔任台灣駐WTO大使3年期間，閒暇時只能瘋狂讀書，還將自購的書約百餘冊彙集捐出，供同仁免費借閱。每本書還附上一頁簡短提點，有點像是書評，「提點慣了，寫下書的評論也就漸成習慣了」。

朱敬一2019年回台灣歸建中央研究院，雖然瑞士「好山好水」美景不再，但瘋狂讀書、勤寫書評似乎已成常態，以每10天一冊來算，回台迄今最少也累積了近200篇書評，他書評大都貼在臉書，其中「晶片戰爭」一書居然有1800多次分享。

朱敬一在序中表示，要寫100篇書評，背後必然有10倍以上的知識奠基，否則內容必然乾澀。「我所寫的評論，經常有超越書本範圍的拓展延伸、另類思考、反例析辨、旁涉其他。這些旁門左道的內容，通常遠多於書籍原本內容的介紹。書名取作『千卷耕讀一卷評』，就是刻畫這背後的準備工夫」。