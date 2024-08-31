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政府砸52億、民間捐16.1億 助清寒生「學習取代工讀」

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
教育部自107年補助高等教育深耕計畫之推動學校，建立校內經濟及文化不利學生就學協助機制，已有近130萬人次學生受惠。示意圖。圖／教育部提供
教育部自107年補助高等教育深耕計畫之推動學校，建立校內經濟及文化不利學生就學協助機制，已有近130萬人次學生受惠。示意圖。圖／教育部提供

為讓經濟不利學生安心學習，教育部補助高等教育深耕計畫之推動學校，建立校內經濟及文化不利學生就學協助機制，自107年執行至今，政府已投入新台幣約52億元，民間企業及社會大眾亦捐資16.1億元，由大專校院規畫以「學習取代工讀」，從入學、課業、證照或職涯規畫等多元輔導措施協助經濟及文化不利學生，已有近130萬人次學生受惠。

教育部說，各大專校院運用政府補助款及外部募款基金，建立完善輔導與助學基金，整體建置「學習取代工讀」輔導機制，提供經濟不利學生「學習獎助學金」，透過學校安排的課業輔導、證照輔導、職涯輔導或就業力培訓等的多元輔導機制，讓經濟不利學生獲得學習獎助學金，並陪伴其順利完成學業。

國立勤益科技大學化材系學生王佳卉表示，她因家庭經濟因素，每當遇到有興趣的學習活動或比賽，總是不敢輕易去嘗試。藉由完善就學協助機制，同學邀請她一起參加黑客松比賽，讓她不再擔心費用問題，大學生活變得更加豐富，也能開始勇敢追尋自己的夢想。

亞洲大學心理系學生林寀綸則說，曾經參加積極學習助學金、履歷輔導、技能檢定、證照培訓、職涯探索輔導助學金、專業面試，以及課業輔導獎學金等學習輔導計畫，透過這些多元學習機會，給他很多啟發。過程中還認識1名職涯導師，提供職業上的方案與解答，奠定她未來目標，找到自己的定向。

教育部表示，推動完善就學協助機制，讓學生不需再為學費、生活費擔憂，需要學校、企業及大眾一起攜手，陪伴學生勇敢築夢。

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