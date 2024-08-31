高雄公幼不敵競爭 缺額嚴重

高雄公立幼兒園招生缺額嚴重，今年聯招缺額數超過5千人，二招還有2千多名缺額，過去一位難求的指標學校也招不滿，向教育局申設2歲專班，盼招生率止跌。教育局指公幼缺額主因，是與非營利、準公共化幼兒園收費差異縮小，加上雙薪家庭需較長時間的教保服務，以致招生不足，將評估調整班型，全面延長照顧服務，減少招生缺額。

平價幼兒園當道，準公幼及非營利幼兒園都相當搶手，高雄最大的凹子底非營利幼兒園8月招生，不但滿招，還備取100多名。反觀公幼招生率直直落，據統計，今年第一次聯招缺5666名，二招仍缺2375名，過去抽籤才進得去的公幼招架不住，紛增設2歲專班拓展生源。

家長說，公幼收1000元、非營利及準公幼收2千到3千元，差距不大，但課後延托彈性較大，對上班族家長來說仍是首選。全國教育產業總工會秘書長劉亞平說，公幼不能提早教學、開才藝班，綁手綁腳，招生率下降不令人意外。

「基本上我支持公幼」市議員黃紹庭說，公幼師資受正規訓練，教學品質穩定，準公幼雖掛上政府保證，卻沒嚴格評鑑及退場機制，是托育政策的隱憂。目前非營利幼兒園已設2歲專班搶招學生，因此公幼廣設2歲專班是正確方向，只是增加的師資等經費，會是問題。

裕誠幼兒園教學組長黃姵璇說，因應未滿3歲幼兒送托，明年也將增班，目前正籌備改建教室。教育局表示，公幼制度完善，師生比也降為1:12，未來將透過調整班型、改善設備等方式協助公幼招生。