中介教育基地設置卡關 教團促執行

新北國中生割頸案事發已八個月，國教行動聯盟昨表示，行政院等單位今年三月召開研商會議，其中教育部提案，將提供高關懷學生漸進式返校中介教育措施，但五個月過去，決議卻未被落實，至今國教署經費仍未核定予地方教育局處，導致學校無法落實。昨日是中小學開學日，要求保護下一代之餘，也要幫助非行少年。

國教行動聯盟青年部代表李雨函表示，三月行政院、司法院召開第一次少年事件政策協商平台，教育部提案建立高關懷個案協助機制，並提供漸進式返校中介教育措施。

李雨函說，會上也決議少年法院若召開個案或資源聯繫會議，當認定少年有危害他人生命之虞，學校應指派代表出席，討論該生是否可直接入校或應採中介教育，如進入學校中途班或社區中介基地等。

不過國教行動聯盟理事長王瀚陽說，教育部前部長潘文忠當時承諾，三月底前會建置回歸學校前的過渡階段措施，並請各縣市於五月起完成中介教育基地設置，但遲未執行，問題就卡在國教署至今未核定經費到各縣市教育局處，各地方無法制定具體流程，導致學校缺乏操作指引。

教育部表示，四月已公告「補助直轄市及縣市政府推動過渡性教育措施試辦計畫」，全國廿二個地方政府已核定補助經費，將逐步了解各縣市推動情形並協助。