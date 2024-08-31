台語辭典添罵人語 教部：如實蒐集

教育部「台灣台語常用詞辭典」近期公告新增三百筆新詞目，其中包括「死好」、「老風騷」、「細漢的」等罵人詞彙，引發討論。教育部表示，該詞典為「常用詞」辭典，收入以日常生活使用到的詞為主，期能如實蒐集並記錄生活用詞。

新增的詞目中，有不少台語常見的罵人詞彙，像是「死好」，解釋為活該、該死，網站也有例句朗讀，相當活靈活現。詞目「老風騷」則用來形容年老且好拈花惹草的人；「細漢的」釋義為最小的孩子，小弟、手下或供人差遣的人。通常用來稱呼團體中位階較低者。

教育部表示，辭典前期蒐集多部坊間具代表性的字、辭典及教科書、期刊、文學著作、謠諺等相關文獻建置總資料庫，並依該資料庫中詞頻（詞彙出現的次數）較高者，列為本典主要詞目。後期更增加參酌各項台灣台語相關計畫所蒐集之語料及各界提供常用詞建議。