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排序計分爭議多 竹苗會考下周三開會表決

聯合報／ 記者胡蓬生巫鴻瑋／新竹報導
大新竹高中就學權益自救會代表羅君儀（中）等人昨開記者會，呼籲竹苗區推動公平的會考評分制度。記者胡蓬生／攝影
大新竹高中就學權益自救會代表羅君儀（中）等人昨開記者會，呼籲竹苗區推動公平的會考評分制度。記者胡蓬生／攝影

竹竹苗國中教育會考現行實施三級分制排序，新竹地區部分家長認為有「高分低就」不公平現象，要求改制。由於竹苗區高中入學推動工作小組（入推會）連2次會議未有改制共識，下月4日將最後開會表決，家長成立的自救會代表昨天開記者會，要求正視改為五級分加積點制，或採七級分制的訴求。

對此，新竹縣政府教育局說，竹縣有意改為五級分加績點制「科科等值」，因攸關1萬多名學子權益，仍待三縣市溝通；新竹市政府教育處表示已提支持七級制、三級制加積點制2方案進入推會討論。苗栗縣政府教育處過去堅持三級制，強調苗栗偏鄉校多，會選擇有利學子的策略及算分方式。

新竹縣議員蔡蕥鍹、何智達昨與大新竹高中就學權益自救會代表羅君儀、潘思齊等人開記者會，強調自救會連2年發起連署，都有5500多名家長實名連署，呼籲竹苗區推動更公平的會考評分制度，別再讓排序本末倒置。更批入推會閉門造車，2日晚上要自辦公聽會，邀集各界表達意見。

自救會代表羅君儀說，竹苗區會考三級分制（A、B、C）導致「高分低就」錯置現象，因為從90到39分都是B級分，造成孩子沒有學習動力，例如5A0+（總分440分）排序在4A8+、1B2+（總分475分）之前； 2A0+、3B0+（總分326分）排序也比1A2+、4B8+（總分423分）高。

全國家長會長聯盟理事長黃正銘說，如果竹苗區改為五級分制，偏鄉弱勢學生應先加2分且維持現行填選5個志願才公平，否則若擴增志願為8到15個，恐影響「適性揚才」發展。

國中教育會考 新竹 自救會

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