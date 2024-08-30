獨／教育部調查 分發入學4校短報數百名額 真理大學短報最多

本報21日報導文化大學未如實將今年繁星推薦、申請入學等招生管道缺額回流至分發入學，藉此壓低分發入學缺額，近日教育部再追查，再查出包括文化在內，真理、佛光、大葉大學也有短報狀況。教育部證實，今年四校未回流名額高達數百個，其中以真理大學短報432個名額最多。

今年招生名額未回流事件，教育部經查四校未確實回流，再對照考分會公告的「回流後分發入學總名額」，真理大學未回流432名、佛光大學未回流276名、中國文化大學未回流93名及大葉大學69名，教育部將重懲學校。

本報掌握，真理大學校長陳奇銘已辭去校長一職，也是第一位於短報事件後解職的校長。校方證實，29日董事會開會解除校長職務，由於屬董事會權責，校方不清楚原因，未來將組成校長遴選委員會，選出新校長期間則由教務長李宜芳任代理校長。

一名私校知情人士表示，不少學校都已逐步規劃來年招生，很多科系於年初就被學校提報裁撤或合併，既然明年可能就要併系或消失，不如今年繁星推薦、申請入學招生看情勢不對，就乾脆先將名額私藏，提前把科系下架。

該名知情人士也說，被抓出短報的學校起初以為找到錦囊妙計，有的學校高層還到處去說，但等於是要教師職員幫忙作假，有人氣不過，才把事情抖出來。

由於四校短報名額，考分會已表示，今年公告的分發入學錄取率等數據確實不精確。本報詢問教育部是否重新公告分發錄取率、實際缺額數。教育部未正面回應，僅表示大學招生、名額屬重大事項，分發入學為考生升大學最後一個聯合招生管道，各校應遵守規定。

國立暨南大學校長武東星表示，私校多少是被逼急了才出此下策，但若只懲罰學校也沒意思，教育部近年已放寬博士班招生名額得以流用，如Ａ系招不滿，剩餘名額可挪至Ｂ系再招，但學士班有嚴格的生師比、師資質量考核，要挪動缺額給他系很難，唯一解套就是學系放棄缺額「不招了」。

武東星也說，又很多學系直至最後分發階段才會真正覺悟招不滿，應看能否於現有寄存體制下，於招生階段內再多一個寄存程序，如進入分發入學前再寄存以利彈性調整。