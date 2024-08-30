快訊

近2個半小時訊問…陳佩琪走出北檢 黃珊珊親自開車來接

王世堅昔日送「魔戒」勸不可迷戀權力…今柯文哲遭約談 網嘆：先知

他山之石？日本面臨兵源不足 將祭出「3支箭」解決

獨／教育部調查 分發入學4校短報數百名額 真理大學短報最多

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部證實，今年分發入學四校未回流名額高達數百個，其中以真理大學短報432個名額最多。示意圖，非當事人。本報資料照片
教育部證實，今年分發入學四校未回流名額高達數百個，其中以真理大學短報432個名額最多。示意圖，非當事人。本報資料照片

本報21日報導文化大學未如實將今年繁星推薦、申請入學等招生管道缺額回流至分發入學，藉此壓低分發入學缺額，近日教育部再追查，再查出包括文化在內，真理、佛光、大葉大學也有短報狀況。教育部證實，今年四校未回流名額高達數百個，其中以真理大學短報432個名額最多。

今年招生名額未回流事件，教育部經查四校未確實回流，再對照考分會公告的「回流後分發入學總名額」，真理大學未回流432名、佛光大學未回流276名、中國文化大學未回流93名及大葉大學69名，教育部將重懲學校。

本報掌握，真理大學校長陳奇銘已辭去校長一職，也是第一位於短報事件後解職的校長。校方證實，29日董事會開會解除校長職務，由於屬董事會權責，校方不清楚原因，未來將組成校長遴選委員會，選出新校長期間則由教務長李宜芳任代理校長。

一名私校知情人士表示，不少學校都已逐步規劃來年招生，很多科系於年初就被學校提報裁撤或合併，既然明年可能就要併系或消失，不如今年繁星推薦、申請入學招生看情勢不對，就乾脆先將名額私藏，提前把科系下架。

該名知情人士也說，被抓出短報的學校起初以為找到錦囊妙計，有的學校高層還到處去說，但等於是要教師職員幫忙作假，有人氣不過，才把事情抖出來。

由於四校短報名額，考分會已表示，今年公告的分發入學錄取率等數據確實不精確。本報詢問教育部是否重新公告分發錄取率、實際缺額數。教育部未正面回應，僅表示大學招生、名額屬重大事項，分發入學為考生升大學最後一個聯合招生管道，各校應遵守規定。

國立暨南大學校長武東星表示，私校多少是被逼急了才出此下策，但若只懲罰學校也沒意思，教育部近年已放寬博士班招生名額得以流用，如Ａ系招不滿，剩餘名額可挪至Ｂ系再招，但學士班有嚴格的生師比、師資質量考核，要挪動缺額給他系很難，唯一解套就是學系放棄缺額「不招了」。

武東星也說，又很多學系直至最後分發階段才會真正覺悟招不滿，應看能否於現有寄存體制下，於招生階段內再多一個寄存程序，如進入分發入學前再寄存以利彈性調整。

教育部 真理大學 科系

延伸閱讀

真理大學董事會解聘校長陳奇銘 教務長代理

台語辭典增「死好」、「老風騷」 教育部：如實蒐集生活用詞

新北割喉案事發8個月 教團批教育部中介措施仍牛步

教部證實4大學短報招生名額 考分會：錄取率失真但不重新放榜

相關新聞

搶人大作戰！高雄公幼缺額擴大 增設2歲專班迎戰　

高雄公幼缺額嚴重，儘管去年全面延長拖育，仍挽不回幼兒流失，今年聯招缺額數超過5千名，二招還有2千多名缺額，過去一位難求的...

龍子龍女升國中...屏縣國中增23班 新生多881人成長18.4%

今天開學日，受到龍年孩子升國中影響，屏東縣113學年度國中新生人數，較112學年度增加了881人，班級數增加了23班，其...

竹竹苗會考比序3縣市沒共識 9月4日表決「見真章」

竹苗區國中會考現行的三級分成績排序，新竹地區部分家長認為有「高分低就」的不公平現象，成立大新竹高中權益自救會要求改採五級...

新北114學年度起調降班生數 公立學校招生名額減少394人

因應少子女化趨勢，新北市教育局表示，將從114學年度起調降班生數，自1班35人調降至34人，預計公立高中職學校招生名額共...

獨／教育部調查 分發入學4校短報數百名額 真理大學短報最多

本報21日報導文化大學未如實將今年繁星推薦、申請入學等招生管道缺額回流至分發入學，藉此壓低分發入學缺額，近日教育部再追查...

中研發員獲美資助 手握逾千項生科、半導體等美專利

美國專利商標局8月向國會眾院中國問題特別委員會提供數據顯示，自2010年以來，在美國國防部、太空總署(NASA)等政府機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。