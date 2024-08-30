歡送13屆試委 黃榮村感謝同仁讓老機關有新氣象

今天是考試院第13屆任內最後一個上班日，考試院為將卸任的院長黃榮村、副院長周弘憲及9位考試委員舉辦歡送茶會，場面溫馨。黃榮村表示，感謝全體同仁4年來積極任事與辛勞付出，讓老機關有新氣象。

考試院第13屆即將卸任，今天考試院替黃榮村、周弘憲及9位考試委員舉辦歡送茶會，並透過新聞稿轉述過程。

黃榮村表示，為國家辦好人才考選工作，是考試院固有的憲政責任，4年來除了辦理公平、公正、公開的國家考試，更積極推動電腦化測驗，進行公務人員高普考專業科目減科，讓用人機關參與面試選才，為政府選出適任人才。除此之外，也推動「建構安心懷孕友善生養環境」政策，並修正任用、陞遷、保險、留職停薪等法規，讓公務人員減輕育兒負擔。

黃榮村表示，為使退撫制度永續健全，考試院建立了公務人員個人專戶制退撫制度，讓年輕世代公務人員做自己退休金的主人，避免債務世代移轉；此外，確定提撥制下的軍公教退撫基金與公保準備金，在2024年前兩季合計已獲利逾新台幣2200億元，與2023年的1600多億元盈餘合計逾3800億元，1年半的盈餘總數，已超過2018年以來年改所撙節與政府挹注進入基金的2600多億元，這是一種成功的雙軌並行，是退撫基金永續經營的良好示範。

黃榮村指出，在第13屆團隊與全體同仁通力合作下，這4年間在立法院三讀通過的增修與廢止法案，更多達30案，數量是上屆6年任期的兩倍。

黃榮村表示，業務推展與革新成果眾多，無法一一細數，推薦大家閱讀考試院近日出版的「老機關，新氣象：考試院2020-2024」專書，描述了第13屆團隊的重要施政成果。

黃榮村最後表示，接下來的第14屆考試院，總統已經提名周弘憲與許舒翔為院長、副院長候選人，相信在他們理念清晰、經驗豐富的領導下，一定更能體現出考試院大門上「選賢與能」這4個字的本意。但讓他比較遺憾的是，目前因政黨意見紛歧，致14屆難以在9月1日上任，而使考試院被迫進入一段非常時期，他衷心盼望各政黨與立委們能化解歧見，盡速讓考試院運作回歸正軌。

周弘憲致詞時表示，在公職服務20年，多次的歡送場景，都讓他心裡充滿了喜悅、感恩，他在考試院區工作16年，對院內的一切都有特殊的情感，就像是另一個家，今天即將離開，心中別有一番滋味，並感謝黃榮村卓越的領導，以及院部會同仁的齊心協力，讓第13屆團隊展現亮麗的成績單，也為考試院帶來新的氣象，這4年的點點滴滴，將會永存心中，不會褪色。

今天歡送茶會，考試院同仁分別獻花、贈送紀念品給黃榮村、周弘憲及全體考試委員，第13屆全體成員也一起大合影，留下珍貴的畢業紀念照。歡送茶會結束後，院部會同仁齊聚一樓大廳門口歡送卸任的第13屆長官離院，場面溫馨感人。