中小學開學推「友善校園周」　聚焦防範兒少性剝削　

中、小學今天開學，教育部表示，學期開學第一週為「友善校園周」，113學年度主題為「拒絕兒少性剝削－不拍、不傳、不留、要求助」，呼籲學校協助建立正確觀念，強調不性化兒少、兒童少年不得作為性的客體，學校也應避免兒少成為性剝削共犯。

教育部表示，各級學校可運用朝會或週會等大型集會場合，對全校師生宣導「拒絕兒少性剝削－不拍、不傳、不留、要求助」，並配合地方重大活動，或結合政府與民間資源，積極規劃以多元、活潑方式辦理。

此外，教育部也說，應融入學校相關課程教學及活動實施，其中包含性別平等、科技、資訊等，落實各級學校課程教學及宣導事項，並落實推動人權教育、法治教育、品德教育、生命教育、資訊素養與倫理，以增進友善校園基礎。

教育部指出，若學校接獲相關事件，涉及校園霸凌或疑似校園性別事件時，學校應依相關法規完成通報，並啟動相關調查處理或輔導協助措施，以釐清事件事實並提供學生相關教育處置及輔導，回復校園生活並避免再犯。

教育部已於3月14日函頒「學校處理數位/網路性別暴力事件指引」，內容包含法律依據、進行相關通報、校內防治保護及校外資源連結。如他人或自己遭遇私密照被散布時，可向性影像處理中心（https://tw-ncii.win.org.tw/）線上申訴，或撥打私ME專線02-66057373申訴協助移除影像；並可同時通報警方或向社政單位求助。