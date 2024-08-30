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教團指中介措施進度緩慢 教部：試辦計畫已核經費

中央社／ 台北30日電

新北市去年發生國中生命案，引起各界關注中介教育議題。國教行動聯盟今天召開記者會指出，教育部設計的過渡性安置措施，進度緩慢。教育部則說，已完成試辦計畫的經費核定。

新北市某國中男學生去年12月25日遭同校學生持彈簧刀刺成重傷，送醫不治。國教行動聯盟今天召開記者會，指至今已10個月過去，當初許多政府的承諾，卻還沒有落實執行。

國教盟理事長王瀚陽表示，今年3月司法院和行政院召開協商平台會議，由教育部提案，對觸法少年提供漸進式的返校中介教育措施，等學生適應後，再回到一般學校中。

然而，王瀚陽指出，目前各縣市都還沒看到具體的執行計畫，卡在2個因素，一是學校缺乏操作指引，二是教育部的經費還沒核到各縣市。

教育部稍晚以文字澄清，今年4月推動的「補助直轄市及縣（市）政府推動過渡性教育措施試辦計畫」，目前22縣市都已完成經費補助核定作業。

教育部並提到，已於5月函發措施建議表、舉辦研習活動，協助地方政府提供更客製化的輔導與處遇，後續將逐縣市檢視過渡性教育措施推動情形。

教育部 記者會

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