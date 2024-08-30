國中小學大校校長職位乏人問津 彰化將開放外縣市來「海選」

今天是新學年開學日，國中小學校長都笑咪咪站在門迎接學生，彰化縣少數校長想調離目前服務學校不成，仍滿面笑容堅守崗位；縣政府今表示，將自114學年下學期開放外縣市符合校長資格者參加彰化縣學生千人以上學校校長遴選，加強流通校長人才資源。

學校無論規模大小，校長薪水一樣，但學校大事情多，彰化縣113學年國中小學校長遴選，發生中小型學校受歡迎，小學校特別搶手，部分學生千人以上學校的校長申請調到中小校，卻沒人願接任，經過兩輪遴選及縣政府勸說，「勉為其難」留任原校。

開學前縣政府舉辦中小學校務發展會議，縣長王惠美提到開放外縣市符合校長遴選資格者，參加彰化縣學生千人以上學校的校長遴選，事後教育界討論未來縣內大型國中小學校長將「海選」，不再是縣內「一個蘿蔔一個坑」，提高校長布局難度。

有教育界人士認為，省教育廳時代管理各縣市高中乃至於國中小學校長，校長可跨縣市遴選，廢省之後，各縣市針對地區特色培育校長人才，外縣市校長未必適合別的彰化縣，要全台「海選」校長恐於法不合。

持正面看法的教育界人士指出，若縣市單獨舉辦候用校長培訓就不能「通用」，彰化縣與多個縣市委託國家教育研究院代辦訓練，證書都來自國教院，共同委辦的縣市就可流通校長人才，目前已有縣市允許校長跨縣市參加遴選，彰化縣若想實施應沒問題。

縣政府教育處表示，已研擬開放外縣市符合國中小學校長遴選資格者參加彰化縣的遴選，目前暫訂114學年下學期寒假開始辦理。