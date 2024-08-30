快訊

2花蓮海巡開巡邏車輾死人涉肇逃 海巡署：立即汰除

美銀行員「死在辦公桌前」沒人知！同事循臭味4天後才發現

獨／摺疊手機大亂鬥優惠！三星、小米、OPPO、moto最高折1萬5 最便宜1.4萬買得到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國中小學大校校長職位乏人問津 彰化將開放外縣市來「海選」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣本學年第一學期校長遴選結果出爐後，新任校長宣誓就職。圖／縣政府提供
彰化縣本學年第一學期校長遴選結果出爐後，新任校長宣誓就職。圖／縣政府提供

今天是新學年開學日，國中小學校長都笑咪咪站在門迎接學生，彰化縣少數校長想調離目前服務學校不成，仍滿面笑容堅守崗位；縣政府今表示，將自114學年下學期開放外縣市符合校長資格者參加彰化縣學生千人以上學校校長遴選，加強流通校長人才資源。

學校無論規模大小，校長薪水一樣，但學校大事情多，彰化縣113學年國中小學校長遴選，發生中小型學校受歡迎，小學校特別搶手，部分學生千人以上學校的校長申請調到中小校，卻沒人願接任，經過兩輪遴選及縣政府勸說，「勉為其難」留任原校。

開學前縣政府舉辦中小學校務發展會議，縣長王惠美提到開放外縣市符合校長遴選資格者，參加彰化縣學生千人以上學校的校長遴選，事後教育界討論未來縣內大型國中小學校長將「海選」，不再是縣內「一個蘿蔔一個坑」，提高校長布局難度。

有教育界人士認為，省教育廳時代管理各縣市高中乃至於國中小學校長，校長可跨縣市遴選，廢省之後，各縣市針對地區特色培育校長人才，外縣市校長未必適合別的彰化縣，要全台「海選」校長恐於法不合。

持正面看法的教育界人士指出，若縣市單獨舉辦候用校長培訓就不能「通用」，彰化縣與多個縣市委託國家教育研究院代辦訓練，證書都來自國教院，共同委辦的縣市就可流通校長人才，目前已有縣市允許校長跨縣市參加遴選，彰化縣若想實施應沒問題。

縣政府教育處表示，已研擬開放外縣市符合國中小學校長遴選資格者參加彰化縣的遴選，目前暫訂114學年下學期寒假開始辦理。

小學 校長遴選

延伸閱讀

縣長王惠美教護眼6招 開學日和小朋友DIY護眼水果優格

濃濃選舉味…將投入下屆彰化縣長選舉 綠委陳素月「跨區」接受陳情

彰化男子擁槍自重 台中警跨區破獲行動改槍車

矽品頒贈彰化市低收入學生獎學金 共發給54人28萬餘元

相關新聞

國中小學大校校長職位乏人問津 彰化將開放外縣市來「海選」

今天是新學年開學日，國中小學校長都笑咪咪站在門迎接學生，彰化縣少數校長想調離目前服務學校不成，仍滿面笑容堅守崗位；縣政府...

開學日 台東2分校新生掛零 家長憂學校被裁併

全國國中小學今天開學日，少子化影響，台東有2小學分校新生掛零，家長憂未來恐裁併。教育處表示目前無裁併校規畫，全縣國小新生...

台語辭典增「死好」、「老風騷」 教育部：如實蒐集生活用詞

教育部閩南語字典正式更名為「臺灣台語常用詞辭典」。近期也公告新增300筆新詞目，當中包括罵人詞彙，包括「死好」、「老風騷...

竹苗區會考排序計分方式爭議多 下周三將表決作出定論

竹竹苗國中教育會考目前實施三級分制排序，引發部分家長反彈，認為「嚴重錯置」，對大新竹地區學生非常不友善，總分高的考生反而...

台科大新生入學 校長鼓勵多與國際學生互動

台科大今舉辦新生入學指導活動，113學年度有大一新生共1509位，台科大說明，學校學生組成多元，除有技高生外，也有普高生...

新北114學年度起調降班生數 公立學校招生名額減少394人

因應少子女化趨勢，新北市教育局表示，將從114學年度起調降班生數，自1班35人調降至34人，預計公立高中職學校招生名額共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。