竹苗區會考排序計分方式爭議多 下周三將表決作出定論

竹竹苗國中教育會考目前實施三級分制排序，引發部分家長反彈，認為「嚴重錯置」，對大新竹地區學生非常不友善，總分高的考生反而排序輸給總分低的學生，要求改為五級分加積點制或比照北北基採七級分制；竹苗區高中入學推動工作小組（入推會）最近連開2次會議，但對排序改制都沒共識，下周三最後一次會議勢必採表決作出定論。

新竹縣議員蔡蕥鍹、何智達今天與大新竹高中就學權益自救會代表羅君儀、潘思齊等人開記者會，呼籲竹苗區即刻推動更公平的會考評分制度，別再讓排序本末倒置，自救會並指控入推會每年都「閉門」討論，無法聽見家長心聲，自救會將趕在下周一辦公聽會表達訴求。

自救會代表羅君儀指出，竹苗區會考三級分制（A、B、C）導致「高分低就」錯置現象，因為從90到39分都是B級分，造成孩子沒有學習動力，例如5A0+（總分440分）排序在4A8+、1B2+（總分475分）之前； 2A0+、3B0+（總分326分）排序也比1A2+、4B8+（總分423分）高。

自救會表示，竹苗區每年約有1萬5000名考生，排序不公的情況，讓有些家長寧可讓孩子到北北基就學，每天搭高鐵通學，自救學連續2年發起連署，都有5500多名家長實名連署，希望教育機關檢討改變現行方式；如變更方式符合他們的訴求，希望明年就實施，自救會下午將前往苗栗縣尋求當地議員支持。

苗栗縣政府教育處表示，三縣市教育環境並不相同，苗栗縣偏鄉學校多，自然會選擇有利縣內學子的策略及算分方式，包括弱勢家庭孩子是否要加分等，因縣市環境不同而各有立場。