台科大新生入學 校長鼓勵多與國際學生互動

台科大今舉辦新生入學指導活動，113學年度有大一新生共1509位，台科大說明，學校學生組成多元，除有技高生外，也有普高生，目前全校更有1180位國際學生，約占全校10%比率。台科大校長顏家鈺鼓勵同學多與國際學生互動，從溝通技巧、語言能力等訓練膽量，都可以成為畢業後無形的幫助。

顏家鈺提到，台科大是技職龍頭，教師們均以頂尖大學標準自我要求，也將嚴格要求同學接受學術訓練，希望大一新生們獲得充實的四年時光。他也贈送在場新生不鏽鋼環保筷組，讓同學在日常生活中減少使用免洗餐具，抱持永續精神，珍惜並愛護地球資源。

台科大表示，因應AI已經成為生活一部分，台科大各系原本就有開設相關課程，如「人工智慧導論」、「應用語言學中之數據分析」、「多媒體互動系統設計與實作」等。今年另新開「人工智慧物聯網」、「生成式AI的色彩自然語言」、「人工智慧與翻譯」等課程，滿足同學對AI人工智慧課程的需求。

經由技職繁星管道入學的建築系新生利莎同學，分享入學心得，因經濟情況不佳，她高中休學到工地工作，從新聞上看到台南維冠金龍大樓倒塌，許多家庭因此破滅，利莎認為建築不該是這樣，她說，建築承載的是許多家庭的夢想，許多人勞碌一輩子，只為了成家，因而確定想唸建築的夢想。