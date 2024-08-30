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開學日 台東2分校新生掛零 家長憂學校被裁併

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
縣長饒慶鈴參加馬蘭國小新生開學典禮，並為剛進入小學的孩子揭開「護眼觸控大螢屏」及贈送圖書繪本，作為小一新生入學禮。圖／台東縣政府提供
縣長饒慶鈴參加馬蘭國小新生開學典禮，並為剛進入小學的孩子揭開「護眼觸控大螢屏」及贈送圖書繪本，作為小一新生入學禮。圖／台東縣政府提供

全國國中小學今天開學日，少子化影響，台東有2小學分校新生掛零，家長憂未來恐裁併。教育處表示目前無裁併校規畫，全縣國小新生人數比去年增加9人，今年也送「護眼觸控大螢屏」，作為小一新生入學禮。

教育處副處長黃玉燕表示，去年新生人數1326人，今年新生人數則有1335人，共增加9人，至於零新生分校的池上鄉萬安國小振興分校及達仁鄉安朔國小新化分校，不會有裁併校，也無此規畫，家長可放心。

今天開學日，教育處安排縣長饒慶鈴參加馬蘭國小新生開學典禮，並為剛進入小學的孩子揭開「護眼觸控大螢屏」及贈送圖書繪本，作為小一新生入學禮。希望孩子在未來學習的路上更多元有趣。

不過，受到少子化持續影響，有2分校沒有新生入學，引來在地家長憂心，未來可能學校人數不足，會被併到其他學校就學，對孩子和家長而言都是挑戰。有家長說「他們住在山區，若要併校就要到20公里的市區，很不方便」。

教育處表示，因應小班小校現況，持續辦理線上跨校共學計畫及實施混齡教學，透過「線上跨校閱讀計畫」及「線上跨校數學計畫」，以「我的同學在電腦裡」營造學生在大班級學習的環境與氛圍，激發學習動機、共同成長。

此外，部分學校在非學科的課程中，實施校內混齡教學，例如，體育課的分組比賽，透過混齡實施不被單一班級人數限制。

全國國中小學今天開學日，台東縣達仁鄉安朔國小新化分校新學期首次沒有小一新生。記者尤聰光／攝影
全國國中小學今天開學日，台東縣達仁鄉安朔國小新化分校新學期首次沒有小一新生。記者尤聰光／攝影

併校 小學 開學日

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