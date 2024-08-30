台語辭典增「死好」、「老風騷」 教育部：如實蒐集生活用詞

教育部閩南語字典正式更名為「臺灣台語常用詞辭典」。近期也公告新增300筆新詞目，當中包括罵人詞彙，包括「死好」、「老風騷」、「細漢的」等等，還有國民美食「肉燥飯」此類生活用語也收入內。教育部表示，該詞典為「常用詞」辭典，收入以日常生活使用到的詞為主，期能如實蒐集並記錄生活用詞。

新增的詞目中，有不少台語常見的罵人詞彙，像是「死好」，解釋為活該、該死，例句為：「你死好啦！叫你莫耍股票，你就干干仔欲，今輸甲褪褲矣乎。」意思為罵人玩股票卻輸到徹底，不禁罵出「死好啦！」，網站也有例句朗讀，相當活靈活現。

詞目「老風騷」則用來形容年老且好拈花惹草的人，例句：「伊食到六十外矣，猶閣咧蹔酒家、揣粉味，實在是老風騷。」意思是指責年老還上酒店、喝花酒，真是老風流。另「袂見眾」指見不得人、上不了檯面。

常民美食「肉燥飯」也列入新增詞目，辭典中解釋這是一種常見的小吃，將五花肉切成碎肉與食材拌炒、熬煮，再淋在白飯上，但這種台灣南部說的「肉燥飯」，在中北部慣稱為「滷肉飯」。

教育部表示，《臺灣台語常用詞辭典》名為「常用詞」辭典，故收詞以日常生活中使用得到的常用詞且具台灣台語特徵的詞形為主。

教育部表示，辭典前期蒐集多部坊間具代表性的字、辭典及教科書、期刊、文學著作、謠諺等相關文獻建置總資料庫，並依該資料庫中詞頻（詞彙出現的次數）較高者，列為本典主要詞目。為補足文獻疏漏，後期更增加參酌各項臺灣台語相關計畫所蒐集之語料及各界提供之常用詞建議，期能如實蒐集並記錄生活用詞。

教育部表示，收錄之詞彙皆需經編審委員審議，包含確認用字、音讀、釋義、舉例等資訊，後陸續增補。