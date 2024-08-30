新北割喉案事發8個月 教團批教育部中介措施仍牛步

「司法院、行政院，少事會議決議應該落實！」、「保護下一代幫助非行少年！」國教行動聯盟今天召開記者會，指新北國中生割頸案事發已八個月，行政院等單位於今年3月召開研商會議，但5個月來決議卻未被落實，如會上教育部提案，將提供高關懷學生漸進式返校中介教育措施，但至今國教署經費仍未核定予地方教育局處，導致學校無法落實。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，今年行政院、司法院等單位3月召開研商會議，但相關決議延宕至今未落實，讓人質疑新內閣是否推翻了前朝承諾。今天是新學年中小學開學日，曝險、非行少年依照制度仍會回到學校。

國教行動聯盟青年部代表李雨函指出，今年3月行政院、司法院召開第一次少年事件政策協商平台，會中教育部提案建立高關懷個案協助機制，並提供漸進式返校中介教育措施。

李雨函也指出，會上也做成決議，如少年法院召開個案或資源聯繫會議，當少年有危害他人生命之虞，學校應指派代表出席，討論該生是否可直接入校或應採中介教育，如進入學校的中介教育中途班，或進入社區中介教育基地等。有決議是好的開始，但教育部提出的過渡性措施仍停留在各縣市教育局處。

王瀚陽談到，今年會議結束後，前任教育部長潘文忠承諾3月底前就會建置完回歸學校前的過渡階段措施，並請各縣市於今年5月起完成中介教育基地設置，但遲至5月6日才正式發文給地方教育局處，且公文只停留在教育局處，尚未推動執行。

王瀚陽指出，教育部日前回應指本月初再發布公文，要求學校應執行，但問題卡在國教署未核定經費到各縣市教育局處，各地方便無法制定具體流程，導致學校缺乏操作指引。至今仍卡在無經費，停留在發公文的流程中，呼籲教育部儘速提出解方。

另外，國教盟也指出，行政院「研商家庭支持服務方案相關事宜專案會議」，針對當前家庭困境如家庭資源、親職功能缺失等盤整，至今也未有進展。

台灣愛兒親師家長協會理事長張文昌表示，法務部有注意到脆弱家庭的問題，但過去教育部被監察院糾正三次，均是因為家庭教育未落實，且教育部針對家庭教育一年只編列3億預算。又學生問題根源於家庭，顯現於學校，惡化於社會，非行少年多有家庭功能不彰的問題，皆有賴於跨部會檢討。