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真實記錄生活用詞！教部台語辭典新增300詞 包含死好、老風騷等罵人詞彙

中央社／ 台北30日電
教育部台灣台語常用詞辭典近期新增詞目300筆，包含「死好」、「老風騷」、「袂見眾」、「慢死趖」等罵人詞彙。圖擷自教育部臺灣台語常用詞辭典
教育部台灣台語常用詞辭典近期新增詞目300筆，包含「死好」、「老風騷」、「袂見眾」、「慢死趖」等罵人詞彙。圖擷自教育部臺灣台語常用詞辭典

教育部台灣台語常用詞辭典近期新增詞目300筆，包含「死好」、「老風騷」、「袂見眾」、「慢死趖」等罵人詞彙。教育部解釋，目的是如實蒐集並記錄生活用詞，有經專家審議。

教育部台灣台語常用辭典（舊稱台灣閩南語常用辭典）近期新增300筆詞目，並於網站公告清單，許多詞目都非常生活化，甚至出現多個罵人的詞彙，讓民眾一窺台語的奧妙。

例如新增的「死好」詞目，解釋為活該、該死，例句直接展現罵人玩股票輸甲褪褲（輸到內褲都沒了），讓人不禁罵出「你死好啦！」，網站提供AI例句朗讀，相當活靈活現。

「老風騷」用來形容年老且好拈花惹草的人，例句也是指責人活到60幾歲還蹔酒家、揣粉味（指喝花酒），「實在是老風騷」。

「袂見眾」指見不得人、上不了檯面，給出的例句和老風騷有異曲同工之妙，罵人活到70幾歲才做這種事，「實在袂見眾得」。

另外還有許多生活中用來揶揄人的詞彙，例如「慢死趖」形容慢吞吞、拖泥帶水；「雞喙變鴨喙」形容人起初能言善辯，但證據出現後變得啞口無言；「欲死盪幌」形容精神委靡不振等。

有趣的是，之前網路上的肉燥飯、滷肉飯之爭，也有相關詞彙收錄。新增的「肉燥飯」詞目解釋是一種常見的小吃，將五花肉切成碎肉與食材拌炒、熬煮，再淋在白飯上，但這種台灣南部說的「肉燥飯」，在中北部慣稱為「滷肉飯」。

而「滷肉飯」詞條則說明，南部的「滷肉飯」往往是指搭配一整塊燉煮過的五花肉。這種南部說的「滷肉飯」，在中北部則慣稱「炕肉飯」。

教育部解釋，這部辭典名為「常用詞」辭典，因此許多日常生活中使用得到的詞彙，且以具台灣台語特徵的詞形為主。前期收錄的主要是相關文獻資料庫出現頻率較高的詞彙；後期則參酌相關研究計畫蒐集的語料，並讓各界提供建議，補足資料庫的疏漏。

教育部強調，辭典收錄的詞彙，都是經過編審委員會審議，確認用字、音讀、釋義、舉例等。

另外，有民眾發現國家教育研究院的「台灣台語語料庫應用檢索系統」，很多詞目和台灣台語常用辭典不相連。教育部解釋，兩者功能不同。

教育部指出，語料庫是大量蒐集與儲存的文本，供專業研究人士用於分析語音、語法、語意結構等用途；辭典則是收錄文字、辭彙，標注其發音、釋義或提供例句，讓使用者明白字或詞的含義與用法。

教育部日前宣布「台灣台語語料庫應用檢索系統」開放各界申請下載語料庫、音檔及語音處理的AI工具模型等。次長葉丙成也在臉書發文表示，這是一個重要里程碑，期盼能藉此培育出台灣的教育產業生態系。

台灣台語 教育部

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