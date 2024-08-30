國衛院：兒少網路霸凌、性影像傳播增

網路普及，社群軟體使用率高，學生遭遇網路暴力情況增加。iWIN網路內容防護機構昨天舉辦兒少網路安全年會，國衛院群體健康研究所助研究員級主治醫師林煜軒說，研究發現，二○二一年至二○二四年，國小、國中族群在網路被霸凌、性影像傳播比率顯著提升，影響憂鬱、自傷情況呈現上升趨勢。

國衛院研究發現，去年兒少遭遇實體霸凌占比為百分之八點八，今年上升至百分之十四點五；去年遭遇網路霸凌占百分之二點七，今年增為百分之四點四，顯示兒少遭遇實體或網路霸凌均有增加趨勢。兒少性影像外流情況，去年百分之四點六兒少曾提供私密照給他人，今年約百分之四點一五，去年有百分之三點九兒少傳送個人性相關訊息，今年則有百分之三點四六。

林煜軒說，調查對象從國小至高中，其中國小受害者最多，原因是霸凌定義為「強者欺負弱者，年齡愈小愈容易受害」。

實體、網路霸凌情況也反應在兒少實際心理狀況。「以學校教育現場每班卅人推算，幾乎每班至少有一人將私密照傳送給他人。」林煜軒說，網路霸凌、私密照外流，已導致近四年兒童憂鬱、自傷狀況增加，國內一項發表於國際期刊研究，將自殺風險分為○至五十四分，分數愈高風險愈高，遭遇網路霸凌者，自殺風險增加六分。

兒少代表廖康佑說，學生交流很難不使用社群，他曾遇過同學在網路上發表意見，遭立場不同廿多位同學留言攻擊，經由他協助保存證據，截圖給學校相關處室，該名同學接受輔導諮商，內心才沒留下陰影。

iWIN調查，二○一八年起兒少性影像事件逐年上升，統計去年一至八月，已有二三七名兒少遭遇性影像外流，外流網址三五○個。iWIN網路防護機構執行長黃益豐說，兒少性影像外流主因包括情感糾葛、打工誘騙、視訊裸聊等，兒少網路安全議題，已從一般色情走向霸凌、自殺、虛擬兒少性影像，政策及教育宣導須及時調整築起防護網，減少憾事發生。

立法委員林月琴說，青少年被稱為「網路原住民」，卻缺乏應對霸凌、性影像事件經驗，稍有閃失恐造成難以復原傷害，希望政府不要再停留在口號、海報、布條和作文比賽上，應將網路安全理念落實到課綱和實際教育現場，培養下一代自我保護能力。