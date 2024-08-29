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學校難找代理教師 工會提職場不友善等3大因素

中央社／ 台北29日電

近年不只是偏鄉難覓師資，都會區也出現代理教師荒。全國代理暨代課教師產業工會指出3大因素，包括工作缺乏保障、職場不友善、職業發展受限，讓許多人才不願投入。

全國中小學113學年將於8月30日開學，近日傳出許多學校仍找不到代理教師，就連台北市、新北市等六都縣市也不例外。

全國代理暨代課教師產業工會（以下簡稱工會）今天發布新聞稿指出，近年代理教師荒有3大因素，首先是工作缺乏保障，每年都須要重新考試，即便獲得續聘，薪資也無法調整、離職沒有遣散費。

第二的因素是職場不友善，代理教師工作負擔和正式教師一樣，但薪資缺少的多，「同工不同酬」的現象普遍。正式教師不願承擔的行政、導師職務，代理教師不敢拒絕，各種正式會議沒有發言和表決權，更加劇階級化的工作環境。

第三個因素是職業發展受限，工會指出，準備教師甄試需要大量時間，代理教師為獲得穩定工作投入大量精力，往往是以時間換取職位，熱忱消磨後，對未來充滿迷茫。

工會建議各縣市政府，應建立合理且友善的代理環境；規範校內會議中，代理教師具一定的發言及表決權；整合各縣市甄選，取消招考報名費；加強偏鄉代理教師福利；並對職場霸凌行為加重懲處。

工會也建議中央政府重新審視少子女化的教育現況，從制度面著手，改善代理教師的處境。

代理教師

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