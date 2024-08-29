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台灣大專校院AI聯盟登場　首波5門主導課程供25校搶修

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台灣大專院校人工智慧學程聯盟本學期上路，第一個學期由台大、清大等校主責，率先推出人工智慧導論、機器學習等五門示範課程。圖／聯合報系資料照片
台灣大專院校人工智慧學程聯盟本學期上路，第一個學期由台大、清大等校主責，率先推出人工智慧導論、機器學習等五門示範課程。圖／聯合報系資料照片

教育部日前表示研議推動「台灣大學ＡＩ聯盟」預計今年九月、新學期開學上路。本報掌握，由於數間大專校院將於下周開學，近日陸續開放學生加退選，聯盟全名為台灣大專院校人工智慧學程聯盟（Taiwan Artificial Intelligence College Alliance），總計25校參與，第一個學期由台大清大等校主責，率先推出人工智慧導論、機器學習等五門示範課程。

人工智慧學程聯盟於113學年成立，並由台大、成大、清大開設五門主導課程，台大開設金融科技導論、機器學習；清大則開設自然語言處理、資料探勘與應用；成大負責人工智慧導論。其中金融科技導論、自然語言處理為研究所課程。

根據校方提供資訊，五門課僅機器學習開放修課人數500人，其他課程可開放的修課名額均高達1200人，多數修課名額保留給開課方學校學生，其餘聯盟學校平均每校開放45至50人修讀。

另外，五門主導課程也開放於數位學習，皆使用台大數位學習平台，均具備同步遠距上課。

清大表示，五門課是由教育部評選選出、獲得計畫辦公室審核通過，且都是由三所學校的名師所開設。學校希望把課程分享給聯盟夥伴學校，但確實也要考慮到學校授課能量，因此每間學校可配給的修課名額還是有限。

清大也指出，希望主導課程數量可愈來愈多，未來長期計畫則是增設相關學程，清大將研議開設四項人工智慧探索應用、人工智慧工業應用、人工智慧自然語言技術以及人工智慧視覺技術學分學程。

根據台大資訊指出，台大也研議於後續創設上述四個學分學程，每個學分學程總修習學分均為15學分，但對應不同領域學生的需求，如人工智慧探索應用學分學程適合所有想跨領域、想了解ＡＩ技術的學生；人工智慧自然語言技術學分學程則適合已於電資領域就讀的學生，且若完成修讀一定學分的主導課程，則可獲得教育部頒發的證書。

教育部預計於下周正式說明。

台大 清大 語言

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