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AI無人機融入課程 台灣大基金會營隊點亮偏鄉科技夢

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
台灣大哥大基金會今年的第八屆「Coding Fun偏鄉玩程式」虛實整合無人機程式教育與生成式AI課程，透過3天營隊帶領孩子熟悉無人機。圖／台灣大哥大基金會提供
台灣大哥大基金會今年的第八屆「Coding Fun偏鄉玩程式」虛實整合無人機程式教育與生成式AI課程，透過3天營隊帶領孩子熟悉無人機。圖／台灣大哥大基金會提供

台灣大哥大基金會自2017年起，每年暑假舉辦「Coding Fun偏鄉玩程式」營隊，由企業志工組隊前往偏鄉，為當地孩子們舉辦3天的暑期營隊，並於營隊結束後啟動第二階段為期一年的「在地師培計畫」。8年來，「Coding Fun偏鄉玩程式」成功舉辦28場實體營隊、6場線上程式課程，帶領913位孩童進入程式學習的領域。成功培育151位在地師資，各地自主開課584堂，開課時數1646小時。

今年的第八屆「Coding Fun偏鄉玩程式」虛實整合無人機程式教育與生成式AI課程，透過3天營隊帶領孩子熟悉無人機的移動模式，再接續引導他們透過基本程式語法驅動無人機，最終成功起飛。課程中也學習如何運用「Azure OpenAI」生成圖片，以跨領域的多元教材激發孩子們對於科技學習的想像力與好奇心。

今年最後一場營隊在台中市太平黃竹國小舉辦，共22位學生報名參與3天的營隊。課程第一天，孩子們透過雙手組裝、移動無人機，熟悉其構造與移動模式，再進一步學習如何編寫基本程式語法，驅動無人機升空，並與其他學員們合作，反覆練習如何讓無人機順利飛越甜甜圈障礙賽道。

第2天，孩子們在平板上的「Azure OpenAI」人工智慧平台下咒語，將無人機拍攝的照片變成一幅幅奇幻的畫作，忍不住驚呼：「AI魔法太神奇」。台灣大業務二處志工分享，不到一下子的時間，孩子們就可以掌握訣竅，發揮無窮的想像力，創造出志工們沒有想過的圖片。

台灣大哥大基金會執行長劉麗惠表示，AI已經成為生活的一部分，學習程式設計就像是掌握了一把開啟未來大門的鑰匙。台灣大哥大基金會深信孩子應從小培養科技素養，透過連續8年的偏鄉教育程式營隊，讓孩子們接觸最先進的科技知識，成為未來科技的主人。

偏鄉教育 圖片 成功

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