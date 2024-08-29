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力宇教育聯手日本NeU及慧誠智醫 推出創新腦健康訓練方案

聯合新聞網／ 力宇教育
NeU取締役長谷川先生及力宇教育王崇旭董事長。圖／力宇教育提供
NeU取締役長谷川先生及力宇教育王崇旭董事長。圖／力宇教育提供

力宇教育由王崇旭董事長聯合日本NeU公司和台灣慧誠智醫預計共同合作一套專為K12階段（國小至高中）學生設計的腦健康訓練方案。這一跨界合作利用先進的腦科學技術和醫學專業知識，致力於提升學生的認知功能，尤其針對提升專注力、記憶力及反應速度，以輔助學生學科表現。

腦健康訓練方案的核心技術來自於NeU十多年的研究成果，由日本東北大學和HITACHI高新技術聯合創立，專注於利用腦科學提升認知能力。取締役長谷川先生提到該方案的科技基礎包括NIRS（近紅外線光譜成像技術）的應用，這是一種非侵入性的腦活動監測技術，能夠實時追蹤和分析大腦血流變化，從而評估腦部活動與認知功能。研究期間更開發了專門針對提升學生的腦部健康開發互動遊戲和訓練活動。這些活動設計來激活和鍛煉學生的前額皮質，這是大腦中主要負責高階認知功能如決策制定、問題解決和社交互動的區域。

此外，合作方案中結合了慧誠智醫的醫學技術，由總經理余金樹領導，將提供醫學專業支持，確保訓練方案的科學性和實用性。

力宇教育未來預計將科技成果整合到教育活動中，提供個性化的學習經驗和即時反饋的神經反饋，幫助教師和家長更有效地支持學生的學習和發展。通過這套訓練系統，學生可以在玩樂中進行腦力訓練，而教育者可以根據數據分析調整教學策略，以達到最佳的教育成效。

慧誠智醫總經理余金樹（左一）、凱衛資訊謝文龍副董（右一）。圖／力宇教育提供
慧誠智醫總經理余金樹（左一）、凱衛資訊謝文龍副董（右一）。圖／力宇教育提供
頭部配戴腦活力感知器配合互動遊戲，即時測量。圖／力宇教育提供
頭部配戴腦活力感知器配合互動遊戲，即時測量。圖／力宇教育提供

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