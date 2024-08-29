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EF國際文教機構舉辦「2024 EF Blue Pink 校友派對」，以K-Pop主題串聯遊學校友同樂

文／ EF海外留遊學 提供

圖／英莩留學 提供
圖／英莩留學 提供

EF國際文教機構（EF Education First，以下簡稱EF）在上週六（8/24）舉辦了一場別開生面的「2024 EF Blue Pink 校友派對」，活動以韓國K-Pop文化為主題，融合多樣的韓系元素，為今年參加遊學的EF校友們創造了一個共享歡樂時光的機會，吸引了近200位EF校友及親友熱情參與。

活動當天，由專業K-Pop舞蹈老師帶領的舞團以兩首熱門曲目「EASY」及「Batter Up」的熱力表演揭開序幕，隨後進行了30分鐘的K-Pop舞蹈教學，完整教會學生「Perfect Night」的副歌舞蹈動作。隨著主持人的登場，簡單而有趣的破冰遊戲讓現場氣氛逐漸升溫，學生們在互動中迅速打破隔閡，互相認識。

圖／英莩留學 提供
圖／英莩留學 提供

接著EF主持人邀請曾經參加EF遊學課程的學生上台分享他們的海外經歷，美國紐約、韓國首爾、澳洲布里斯本、新加坡、美國肯塔基交換學生、美國帕薩迪納EFA、法國德國留學勾起了台下觀眾的共鳴，並讓大家更深入了解EF的不同遊學課程。EF總經理Haley在活動中表示：「我們鼓勵學生走出舒適圈，去看世界，去體驗不同的文化。這樣的經歷不僅能拓展他們的視野，更能為他們的未來奠定堅實的基礎。」

活動現場還設有「Quizizz」知識小遊戲，測試大家對EF的了解程度；接著，大家一起學習EF最新的全球舞步「EF Dance」，藉由舞蹈和世界接軌。活動的尾聲迎來抽獎重頭戲，主持人從參加者中抽出多位幸運兒，贈送包含旅遊必備的Travel Blue寧靜頸枕、行李箱、AirPods以及EF遊學獎學金等豐富獎品，總價值超過6萬新台幣。此外，每位參加者在活動結束時均獲得了一份EF精美禮品福袋，所有人滿載而歸。

圖／英莩留學 提供
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EF本次活動的成功，也要特別感謝贊助品牌的大力支持，包括藍旅（Travel Blue）、八度音創（Octave Music）、好市多（Costco）、味好美（McCormick）和上水爆谷（Bewater Popcorn），他們的參與讓活動更加豐富多彩。

本週六（8/31），EF即將舉辦今年度第二場校友派對「2024 EF Happy Hour」，專為18歲以上的EF校友及社會人士設計。活動將提供精采的節目和酒水，為EF的成年校友們創造一個歡樂的午後時光，同時拓展彼此的人脈網絡。

作為全球領先的語言教育與遊學機構，EF Education First始終致力於為學生提供卓越的學習體驗與全面的服務。不論是計劃出國遊學、留學，還是提升語言能力，EF的專業顧問團隊都將全程陪伴，幫助學生實現夢想。欲了解更多EF的服務詳情，歡迎預約一對一諮詢或報名免費遊學說明會，探索更多學習與文化交流機會。

預約一對一諮詢：https://bit.ly/3ABbPYo
報名免費遊學說明會：https://bit.ly/3T87PoO

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