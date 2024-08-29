國中小30日開學 39萬新生人手一本適齡圖書

國中小即將於明天（本月30日）開學，教育部依照往例，贈送小一和國一共39萬名新生，人手一本適齡圖書，同時也在網路上公布201本入選書單，不少都與性別議題相關。

新生閱讀推廣計畫已邁入第16年，教育部今天發布新聞稿指出，113學年度共挹注新台幣6000萬元經費，贈書已在開學前陸續配送到各國中小，可以搭配班級共讀、導師導讀等活動，啟發學子閱讀的興趣。

贈送給學生的圖書，都是邀集學者專家選出，書單已在「113年度國民中小學新生閱讀推廣計畫」網站上公布（國小101本、國中100本），涵蓋人權、環境教育、生命教育、多元文化、防災等多個議題領域。

109學年度的書單中，曾出現涉及同性議題「國王與國王」，內容敘述皇后為王子安排相親，王子愛上的卻是公主的哥哥，一度引發爭議。

今年度贈書也有許多與性別議題相關，例如給國小書單中，包括論述身體自主權的「瑞希不喜歡親親」、與性別刻板印象相關的「消防員媽媽，護理師爸爸」；國中生書單中，包括講述印度童婚現象的「十三歲新娘」、談論各種月經知識的「歡迎你的月經好朋友：給你的第一本青春期解惑書」。

教育部也鼓勵家長藉由贈書，促進親子共讀。推薦的模式是家庭身教式持續安靜閱讀（MSSR），即家長以身作則拿起書，和孩子一起享受閱讀時光，並透過聊書、分享等方式，讓閱讀成為家庭生活的一部分。