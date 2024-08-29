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老師屢寫聯絡簿「告狀」孩子言行 媽媽見1字生氣：是失望了？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，幼兒園中班的兒子常被老師在聯絡簿上寫出不好的行為。示意圖／Ingimage
一名女網友表示，幼兒園中班的兒子常被老師在聯絡簿上寫出不好的行為。示意圖／Ingimage

在學校中，「聯絡簿」一直是家長和老師聯繫的管道之一。一名女網友發文抱怨，表示自己剛上幼兒園中班的兒子，聯絡簿常被老師寫上他不好的行為，而且用字遣詞讓她「有些生氣」，並質疑聯絡簿的用途。

一名女網友在Dcard發文，表示自己的兒子今年升到幼兒園中班，開學一個月了，從第三個禮拜開始老師幾乎天天都寫聯絡簿，連續三天都表示兒子「上課喜歡跟隔壁同學說話」、「教室後書包沒有放在指定位置」、「上課寫字很慢」、「注音符號寫很久」、「彩色筆塗指甲跟隔壁同學玩」。

原PO舉例，老師在聯絡簿上會這樣寫：「用彩色筆塗指甲，哎…」，原PO疑惑大家的幼兒園老師是不是也這樣愛寫聯絡簿，孩子的行為在中班是否正常？還有老師用「哎」這個詞讓原PO有點生氣，「這個字感覺是老師對孩子感到失望」，但原PO還是都回覆：「好的，謝謝會再叮嚀提醒，也請老師多費心」。

原PO表示，已經連續被老師告狀將近兩周，心情確實有點不好，課後她也不斷教導說明上課要跟著老師活動等等，最後詢問網友：「請問大家會怎麼教育孩子這樣的行為呢？」

此文一出，不少網友認為聯絡簿還是有必要，老師只是盡責告知孩子狀況，「不能理解妳的邏輯，難道老師說一切安好比較好？等到事很大再來說不會啊我家小孩都很乖？老師寫只是盡到通知的義務，至於這件事情對妳而言是否嚴重，是否需要介入，妳可以自己考量」、「有說總比沒說好，但如果已經覺得厭煩，其實可以直接找老師當面說，一起找方法解決，或是說說妳在家的處理方式」、「覺得老師只是好意提醒，身為家長也不能接受小孩拿彩色筆在身上作畫，不小心的就算了，如果這些行為都沒有改進，說不定是有專注力的問題」。

不過，也有網友認為老師用字確實不恰當，「我是幼教老師，確實老師以『哎』這個字眼不恰當，但我相信孩子連續幾天被寫聯絡本，是真的嚴重影響到班上了，老師勸導也沒用，更何況現在孩子都寶貝得跟什麼一樣，老師很無奈啊」、「老師的做法是不太好，通常不好的事情一個有方法的老師會用口語三明治法勸說，也不會每天都寫不好的事情，但常常被老師打小報告的話，應該還是要從自己小孩身上找問題吧」。

幼稚園 聯絡簿 育兒

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