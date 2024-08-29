美國3州議會領袖拜會教育部 促台美學術交流

美國愛達荷州副州長兼參議長史考特．貝德克（Scott Bedke，又譯斯科特．貝德克）近日率團，與愛達荷、懷俄明、阿拉斯加3州議會代表一同拜會教育部，促進台美間的學術交流。

教育部今天發布新聞稿，由次長葉丙成接待貝德克一行人，說明台美教育交流的現況與發展，並就雙邊教育政策及未來可能合作計畫等議題與訪賓交換意見。

自從民國109年12月簽訂「台美教育倡議」以來，台灣積極與美國各州教育交流，目前已與24州簽署26件教育合作備忘錄。與傅爾布萊特基金會合作引進英語教師與助教人數，也持續成長，是台灣推動雙語政策的重要助力。

葉丙成致詞時特別提到，期盼未來促成與阿拉斯加州簽署教育合作備忘錄，增進雙方中小學師生交流、提升台灣大學生赴阿拉斯加中小學實習的機會、以及教師證相互採認等合作。

根據教育部轉述，貝德克等人在會中稱許台灣教育發展的努力與成果，並表示返美後將積極協助推動雙邊合作交流。