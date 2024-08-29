中信當代繪畫獎 得獎作品進駐園區

為打造最有溫度的金融園區，中國信託商業銀行（中信銀行）攜手中國信託文教基金會（中信文教），將中信文教典藏的第二屆中國信託當代繪畫獎五件獲獎作品，陳列於南港中國信託金融園區，讓員工及客戶辦公、洽公之餘，欣賞藝術零距離。

五件獲獎畫作分別是以蝸牛殼及紅土為創作原料的「用蝸牛畫蝸牛」、以廢棄物意象探討面對死亡重生契機的「寶藏船II」、將傳統水墨融入當代語彙的「突圍」、透過聖經經典角色反思父權社會底下女性價值觀的「聖母與妓女」、以及再詮釋元代畫家倪瓚「一水兩岸」的「貳參老梗│蒼穹觀」。

第二屆中信當代繪畫獎共計吸引八○二件作品投件，十七件獲獎與入選作品，獲邀於關渡美術館展出近三個月，吸引逾一萬兩千人次觀賞。緊接在美術館展覽之後，中信銀行借展中信文教典藏的五件得獎作品，於中信金融園區長期展出。

藝術家洪瑄表示，在藝廊等「白盒子」空間展出時，作品周邊不會有桌椅、家具或多餘的物件；但在園區展出的作品，不同的牆面、場域，讓作品產生不同的化學變化，「感覺實際跟觀眾產生了連結。」

中信文教董事長馮寄台表示，基金會秉持扶植台灣藝文的宗旨，將持續以企業力量協助藝術家揮灑出自己定義的「當代繪畫」。第三屆「中國信託當代繪畫獎」預計明年下半年啟動徵件，相關訊息請鎖定中國信託文教基金會官網或FB粉專。