課審會學生代表 挨嗆「小屁孩」

教育部國教署上周開會，遴選參與課程審議會的學生代表，不料會中竟有遴選委員以「小屁孩」、「小孩」等字眼稱呼與會的國中小遴選委員，並質疑其資格。對此，有遴選委員批評，過去學生參與公共事務常被質疑資格與專業性，不應又落入這樣的窠臼。

課審會上周遴選學生代表，只要是具有學生身分或離校未滿一年者，皆可登記參加，換句話說，國中、國小學生也都具參與身分。據了解，共八五七人報名，實際到場約二、三百人。

不過，「反課綱世代運動參與者」昨發連署聲明指出，反課綱學運後，促成修法，將學生代表納入課審會，盼將教育現場受教者的意見納入審議過程，但上周遴選現場有遴選委員以「小屁孩」、「小孩」等字眼稱呼其他遴選委員，並質疑其是否有資格勝任。發起連署的本屆遴選委員黃彥誠也說，部分遴選委員除了質疑國中小學生的能力，還在網路上發文說他們是「團體動員的投票部隊」。

不具名的與會人士則認為，讓國小生提供意見非常重要，理想方式是由專業的培力團體帶領國小生一起思考想要怎樣的教育，提出報告給委員參考，而非要求國小生了解議事規則。

國教署表示，經查，會議進行時並未有以「小屁孩」稱呼委員之情事，不過確實會後有接獲反映，指有人疑似於社群網站或私下場合有相關文字抒發。國教署強調，與會委員應尊重每位參與者的重要性，不應該用不中立、不客觀、不友善的說法，評價任何一個委員。