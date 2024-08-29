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女教授的哀愁「升等時間是男性2倍」

聯合報／ 記者張博瑞／台北報導

國科會今年砸一點一億元，希望鼓勵女性從事科學及技術研究，不過女性學者認為，要解決女性在研究職場遇到的困境，除了給錢，更需要強力後盾。

一位女教授提到，國科會雖針對女性研究人員有生育期間支持措施，但該補助於子女三歲就無法再提供，有同事的小孩患有先天性疾病，怎麼可能三足歲就能完全交給托嬰體系照顧？期待未來生育補助可以提供特殊情況延長補助。

清大材料系助理教授林姿瑩說，自己為人母、人妻，也為人師，在需要高度投入時間、精力的科學研究工作環境是一大挑戰，孩子去年經歷了一場大手術，自己也在思考是不是先請育嬰假留停，但又會想到實驗室的學生該怎麼辦。

不具名女教授提到，台灣的實驗室以獨立運作為主，職位代理人的機制並不明確，在國外有教授、副教授及助理教授都在同一實驗室的模式，若有人有要事告假，實驗室不會因此空轉；歐洲有些國家的實驗室聽到女性研究人員要去生產反而還會很開心，因為實驗室可以拿到一大筆的補助獎金，女性研究員可以安心生產，實驗室的人不會因為研究量能減少產生怨懟，這都是未來可以參考的方向。

高教工會秘書長、政大勞工所教授劉梅君說，近年女教授有增長，但要追平男性人數是不太可能的事，畢竟女性博士人數少於男性就是事實。多數父母輩會認為女孩子成就不用太高，未來在找尋另一半才不會變成一種扣分。另外，儘管雙方都為碩士學歷，進到婚姻中，放棄工作、照顧家庭的也通常是女性。

就算進到學界任教，男女升等的年限往往也不對等，劉梅君也以自己的經驗為例，和先生一樣從副教授升等到教授路程，自己足足多花了兩倍多的時間。

生育補助

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